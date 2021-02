Kanadský sen baví NHL. Hráči z atraktivní divize vévodí produktivitě

Bude se hrát bez diváků a dá se očekávat mnoho odložených zápasů kvůli pandemii. Tohle byly dvě ze tří očekávaných změn, které aktuální sezona přinese. Ta třetí? Úprava divizí, kde kluby hrají jen mezi sebou. Po zhruba šesti týdnech lze říct, že tohle byla novinka nejzásadnější. Jak kvůli výsledkům v bodování, tak kvůli šancím do play off. Třeba mezi desítkou nejproduktivnějších borců je hned šestice z kanadské Severní divize. To je rarita.

Noc na 1. února. Favorizovaný Edmonton přivítal Ottawu a podle očekávání ji spláchl. Konečné skóre znělo 8:5. A ne, nepíše se rok 1985, kdy lize vládl geniální Wayne Gretzky, nýbrž 2021.

Senators zničil pěti body Connor McDavid a šesti asistencemi Leon Draisaitl. Navíc nejde o žádný ojedinělý výsledek. Podobné přináší kanadská divize často, na vstřelené branky je velmi štědrá. „Komu nové rozdělení týmů nepřijde atraktivní, je podle mě blázen,“ řekl s nadsázkou v nedávném rozhovoru pro deník Sport hokejový analytik Dom Luszczyszyn.

Jeho slova potvrzují i bodové zisky kanadských hvězd, které svá kouzla ukazují jen od Vancouveru po Montreal. Zatímco v posledním ročníku se po dvaceti odehraných bitvách v elitní desítce bodování nacházeli pouze tři hráči z kanadských týmů, dnes jich najdete hned šest. A další dva, Quinn Hughes a Nikolaj Ehlers, zuřivě buší na dveře.

Kromě toho dokázala uzavřená kanadská partička klubů dokázat ještě jednu věc. Zvedla v téhle těžké době zájem o hokej. „Ano, rozpoznáváme, že když vezmeme do úvahu všechny okolnosti, nové divizní rozdělení přitáhlo značnou pozornost diváků a způsobilo i jejich nadšení,“ uznal sám ligový boss Gary Bettman.

A protože z finančního hlediska liga zažívá nejhubenější roky za poslední desetiletí, každý způsob, jak přitáhnout diváka k obrazovce se hodí. „Je to i tím, že mnoho fandů Winnipegu žije v Torontu nebo v Albertě. A Toronto a Montreal zase mají příznivce po úplně celé zemi. Nejsem proto překvapen, že ten zájem je tak velký,“ shrnul své pocity Mark Chipman, výkonný ředitel Winnipegu.

„Je to skvělé i pro vytvoření obrovských rivalit. Pokud postoupíme do play off, tak soupeře, se kterým budeme hrát v prvním kole, jsme potkali už minimálně desetkrát. To už dovede vytvořit napětí,“ pochvaloval si změnu i majitel Montrealu Geoff Molson.

Proto také ligové vedení uvažuje, že by se, původně přechodná změna, mohla na nějakou dobu ponechat. Connor McDavid nebo Mitch Marner by rozhodně proti nebyli, stejně tak kanadští fandové.

„Myslím, že si zatím v naší divizi užíváme všichni a s každým dalším kolem to bude ještě lepší,“ lebedil si torontský prezident Brendan Shanahan pro web The Athletic. Aby ne, jeho celek divizi vládne a mašíruje za postupem do vyřazovacích bojů. „Ale počkal bych se soudy, jestli rozdělení týmů ponechat, až na konec sezony,“ doplnil.

Ani zde to totiž není černobílé. Liga totiž přistoupila před sezonou 2008/09 k tzv. „rozprostřenému“ programu, kdy měly všechny týmy možnost utkat se s každým. Důvod? Když do NHL vtrhli Alexander Ovečkin a Sidney Crosby, mnoho celků nemělo možnost proti nim nastoupit. Cítily se ochuzeny a celá soutěž navíc viděla, že je to špatné nastavení i z hlediska byznysu. Až do současné, pandemií ovlivněné sezony, se tak všechny týmy střetávaly jako soupeři. Těžko tedy očekávat, že by se při normálním stavu věcí většina celků dobrovolně vzdala možnosti spatřit na vlastní oči umění McDavida nebo Matthewse.

„Ano, na druhou stranu si myslím, že je zde několik skvělých rivalit, které jsou mezi týmy z Ameriky a z Kanady. Pro zdraví celé ligy si myslím, že by bylo dobré je udržet i nadále,“ doplnil druhý pohled Molson, který jen potvrdil, že i mezi vedoucími představiteli jednotlivých kanadských celků zatím nepanuje vzájemná shoda.

Naopak zajedno jsou všichni v tom, že právě kanadská divize je nejatraktivnější i z hlediska nastřílených branek. Pět nejlepších týmových ofenziv je v Kanadě. Pokud byste tak měli zálusk na gólově bohatý duel, navíc vyhnaný do extrémů dlouholetou řevnivostí, není nic lepšího než naladit zápas v zemi javorového listu.

tabulka Severní divize 1. Toronto 21 15 2 4 74:55 32 2. Edmonton 22 14 0 8 79:65 28 3. Winnipeg 19 12 1 6 67:52 25 4. Montreal 19 9 4 6 64:58 22 --- 5. Calgary 21 9 2 10 52:62 20 6. Vancouver 24 8 2 14 68:85 18 7. Ottawa 22 7 1 14 58:85 15

Nejvíc nastřílených gólů v NHL

1. Edmonton 79

2. Toronto 74

3. Vancouver 68

4. Winnipeg 67

5. Washington 65

Carolina 65

7. Montreal 64

Bodování po 45 dnech v sezoně 2020/21

Connor McDavid (Edmonton) 40

Leon Draisaitl (Edmonton) 34

Auston Matthews (Toronto) 31

Patrick Kane (Chicago) 31

Mitch Marner (Toronto) 30

Mark Scheifele (Winnipeg) 28

Nicklas Backström (Washington) 24

Jonathan Huberdeau (Florida) 23

Brock Boeser (Vancouver) 22

Brad Marchand (Boston) 22

Bodování po 45 dnech v sezoně 2019/20

Leon Draisaitl (Edmonton) 43

Connor McDavid (Edmonton) 40

David Pastrňák (Boston) 32

Brad Marchand (Boston) 32

John Carlson (Washington) 32

Nathan MacKinnon (Colorado) 29

Auston Matthews (Toronto) 27

Jonathan Huberdeau (Florida) 27

Patrick Kane (Chicago) 25

Aleksander Barkov (Florida) 25

Tučně vytištění hráči působí v kanadských týmech.

Komu účast v kanadské divizi nejvíc prospívá

Tyler Toffoli (Montreal)

19 zápasů 17 bodů (12+5)

Jackpot! Tahle posila generálnímu manažerovi Marcu Bergevinovi vyšla. Toffoli si v kariéře vysloužil pověst spolehlivého křídla do třetí formace, který je ale kdykoliv schopný zaskočit v prvních dvou útocích. Zdá se, že se rozhodl protlačit jednou provždy do elitní ofenzivní šestice Canadiens. Jasně vede klubovou tabulku střelců a v bodování je druhý. Navíc si pro soupeře často schovává svou specialitu – branky v oslabení. Už nasbíral dvě.

Brock Boeser (Vancouver)

24 zápasů 22 bodů (12+10)

Střelecká kometa. O blonďatém křídlu se vědělo vždy, že dostalo do vínku talent na střílení branek, až letos ale přišlo zásadní procitnutí. Běžnou sezonu by nyní Boeser měl rozeběhlou na zhruba čtyřicetigólovou hranici. Sedí mu spolupráce se švédským zázrakem Eliasem Petterssonem a šéfem přesilovky Quinnem Hughesem. Patří k mladému jádru Canucks, s nímž mají v městě na západě Kanady velké plány.

Nikolaj Ehlers (Winnipeg)

19 zápasů 20 bodů (10+10)

Dánský šikula nastupuje za elitní formací Winnipegu a v produktivitě si s týmovými hvězdami nijak nezadá. Zatímco bodovým maximem devítky draftu z roku 2014 bylo doposud 64 bodů, v současné chvíli má průměr bod na zápas a předvádí nejlepší hokej kariéry. Často bývá opomíjen při debatách o nejlepších bruslařích, přitom minimálně mezi pět nejlepších v lize rozhodně patří.

Jeff Petry (Montreal)

19 zápasů 18 bodů (6+12)

Podává takové výkony, že už nyní je právem v diskusi o trofej pro nejlepšího obránce ligy. Zatímco obraně Canadiens dlouhá léta vládl Shea Weber, v podobě Petryho má nyní více než zdatného parťáka. Petry má totiž letos všechno. Do obrany je famózní a v produktivitě obránců jsou před ním pouze Quinn Hughes s Victorem Hedmanem. Už v minulém ročníku ukazoval, že se vypracoval do širší špičky mezi beky, nyní jeho schopnosti vytryskly naplno.

Brady Tkachuk (Ottawa)

22 zápasů 15 bodů (8+7)

Tenhle mladý rváček si kanadské zápolení vyloženě vychutnává. Nikdo v lize nemá více střel (95) ani hitů (99). Každý zápas je ho plný led, neváhá se vrhnout do bitky a zároveň si drží velmi solidní produktivitu. Navíc je mu teprve jednadvacet let. Vypadá to, že rodina Tkachuků bude ligu bavit několik dalších let. Bradyho bratr Matthew pro změnu září v Calgary a oba tak dělají velkou radost otci Keithovi, bývalému kanonýrovi.