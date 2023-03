Vyhrál pozitivní fotbal. Slavii může nalít sebevědomí, Plzni dát impulz ke změně

BLOG JANA PODROUŽKA | Do padesáté minuty v sobotu v Edenu vítězilo něco, co můžeme nazývat destrukcí, betonem, vším možným, jen ne pozitivním fotbalem, a průběžný výsledek mohl vyplývat i z nahromaděných problémů Slavie, z jakési deky, kterou zmínil Ondřej Lingr. Favorit se z toho ale nakonec vystřílel ke třem bodům, „sešívaní“ porazili Plzeň 2:1. Zaslouženě. Právě tím pozitivním přístupem ke hře. Pro domácí možná výstup z nepohody, pro hosty alarm k velké změně…

Rozdíl mezi Slavií a Viktorií byl před vzájemným utkáním jen jednobodový, ale do zápasu jako by nastoupila mužstva, mezi kterými zeje propast třídy, ne-li víc.

Vzít to čistě jen tak, že proti sobě hraje tým X, a tým Y, pomysleli byste si snad, že hosté se v lize zuby nehty zachraňují a do Edenu to přijeli ukopat na co nejmenší nálož, ať pak v týdnu nemusí poslouchat řeči o ostudném bůru a podobně.

Ne, byla to Viktoria Plzeň, nedávný účastník Ligy mistrů a úřadující mistr ligy. Tým, který se postupem času dostal do stavu, kdy s koučem Michalem Bílkem ze sebe ždíme, co se dá, ale kvalitativně se nevyvíjí, perspektiva je bůh ví jaká.

Takový přístup má v zásadě dvě obrovská úskalí. Za prvé, jednou to zkrátka rupne. Dojdete do fáze, kdy se celek vyčerpá, přestane fungovat na bázi těsných vydřených vítězství. Možná se právě to Viktorii děje. Z posledních čtyř ligových zápasů vyhrála jen jedno, doma se Slovanem Liberec, jak jinak, těsně 2:1…

Za druhé, složení mužstva nevyhovuje ekonomice klubu. A to se ukázalo třeba naposledy v zimním přestupním termínu, kdy účastník Ligy mistrů nebyl schopen do Evropy prodat jediného hráče. Zkrátka nebyl vůbec žádný zájem, intenzivně se řešil jen brankář Jindřich Staněk, a to ještě z plzeňského popudu. Nic z toho. Špatná vizitka.

Dá se říct, že i proto to Viktorii zase nevychází v účetních knihách. Že se zase blíží do bodu, kdy dojde na hranu své životaschopnosti, protože ani není velká šance, že by v létě mohla zpeněžit část kádru v řádech milionů eur.

Jestli si v Edenu sedlo pár skautů ze zahraničí, rozhodně viděli v podání Viktorie houby s octem.

Daleko spíš by je zajímaly výkony Davida Juráska, jeho jmenovce Matěje, Ondřeje Lingra, tedy hráčů v dobrém věku, se skvělým pohybem a hlavně borců, co jdou vyhrát. Jsou pozitivní, hrají fotbal.

Ve výsledku je dobře, že zápas skončil právě výhrou „sešívaných“. Jakkoliv je v posledních týdnech dusila nepohoda ze ztracených bodů, dokázali se vymáčknout konečně k energickému výkonu.

Je to signál pro oba. Třeba to červenobílým nalije sebevědomí.

A v Plzni začnou přemýšlet o velké změně…