Jílek, Mandjeck, Kaya. Festival letenských chyb znovu hraje | iSport.cz

Dopustit se pouze jednoho kardinálního přehmatu, Sparta by duel, ve kterém slavila 126 let od založení klubu, velmi pravděpodobně zvládla. Tři velké chyby už ovšem byly příliš, vybraly si daň v podobě dvou ztracených bodů.

Primární chyby se dopustil samotný kouč Václav Jílek. Navzdory tomu, že si v minulých týdnech pochvaloval, jak v triu Kanga, Trávník a Hašek konečně našel kompaktní a fungující střed pole, pro duel s Jihočechy do něj sáhl. Hašek zůstal jen mezi náhradníky, do sestavy skočil Georges Mandjeck.

To se záhy ukázalo jako kardinální přešlap, kamerunský internacionál totiž v sedmé minutě lacino ztratil míč a daroval soupeři vedoucí trefu. Samozřejmě, zpětně je snadné být generálem. Jílek na tiskové konferenci mluvil o tom, že se nedá předpovídat, jakým způsobem se utkání bude vyvíjet, jak ho jednotlivci zvládnou.

V tom má jistě pravdu. Na druhou stranu platí, že pokud by Jílek ukázal na Haška a ten by předvedl podobné zaváhání, byl by kouč z obliga. Jeho sázka na mladého středopolaře by byla v kontextu předchozích duelů zcela logická. S Mandjeckem šel do určitého rizika, což se mu vymstilo.

Vypovídající je ostatně prohlášení Jílkova protějšku, českobudějovického kouče Davida Horejše. „Čekali jsme, že bude hrát Martin Hašek. Nasazení Mandjecka pro nás byla výhoda, protože od něj šlo hodně míčů dozadu. Dokázali jsme toho využít,“ uvedl trenér Jihočechů.

Jílkovo rozhodnutí působí zvláštně i v dalších souvislostech. Krejčí s Haškem jsou zástupci mladých a talentovaných hráčů, na kterých chce sportovní ředitel Tomáš Rosický do budoucna stavět. Mandjeckovi je naopak třicet let. V létě mu končí smlouva, jeho další pokračování na Letné zůstává zahaleno nejistotou. I proto je tahle volba prapodivná...

Třetí ranou do rudého vazu bylo selhání stopera Semiha Kayi. Ten si na něj vybral nejhorší možný moment, tedy situaci, kdy Sparta dokázala srovnat na 2:2 a byla v možná největším tlaku za celý zápas. Tady se ovšem bavíme o čistě nezvládnutém momentu z pohledu hráče, Kaya odehrál předchozí duely po boku Davida Lischky stabilně, důvěru trenéra si vysloužil.

Jeho chybu by Pražané možná ještě „přežili“, ve spojení s těmi výše zmíněnými už toho ale bylo příliš.