Proč tohle všechno? Hašek je v boji se Spartou sám a neuvědomuje si následky | iSport.cz

Je úplně přirozené, že se mu v letenském klubu nemusí líbit. Že chce svou kariéru stočit jiným směrem. To je naprosto legitimní, hráč k tomu má plné právo. Způsob, jakým se toho ovšem Hašek snaží dosáhnout, se nejeví být tím úplně nejšťastnějším.

Jednostrannou výpovědí smlouvy rozehrál hru z kategorie těch úplně nejvyšších. Přední fotbaloví experti na sportovní právo se totiž pod rouškou anonymity shodují na jednom: samotný Hašek možná vůbec netuší, do čeho se řítí. A nedomýšlí konsekvence, které mohou jeho kroky přinést.

Z nedávné historie tu máme podobné případy, jmenovitě Pavla Buchu a Michala Jeřábka. Jejich situace je ale od této diametrálně odlišná. Zatímco první jmenovaný se může opřít o právnický aparát plzeňské Viktorie a Jeřábek má za zády Jablonec s Miroslavem Peltou, Hašek je ve sporu úplně sám. A podle všeho nehraje s úplně nejsilnějšími kartami.

Tah, ke kterému se ve spojení s právničkou Markétou Vochoskou Haindlovou uchýlil, je totiž rozumné udělat jen v případě, že jste si skutečně jistí, že ve sporu uspějete. To ale v případě Haška s největší pravděpodobností neplatí. Pokud mu rozhodci nedají za pravdu, bude muset Spartě platit obrovskou částku jako ušlý zisk.

A velmi pravděpodobně se na tom nic nezmění ani v případě, že by do vynesení verdiktu podepsal smlouvu v jiném klubu. Ten by totiž dal logicky ruce od celé kauzy pryč, protože by se ho bezprostředně netýkala. Těžko si představit, že by se dobrovolně podílel na úhradě finanční kompenzace.

Hašek je v tomto boji zkrátka osamocen. A na přetřes se znovu a znovu vrací ona otázka, jestli si je skutečně vědom, do čeho se pouští. V tuhle chvíli tomu nic nenasvědčuje.