Hašek se vehnal do pasti. Sedl na kolotoč, který ho může zničit

Žádal šest milionů, nakonec musí sám zaplatit dvacet. To je ve zkratce verdikt rozhodčího senátu, který se v první instanci zabýval sporem mezi Martinem Haškem a Spartou. Nutno jedním dechem dodat, že není vůbec překvapivý.

Od března, kdy hráč jednostrannou výpovědí smlouvy celou kauzu rozpoutal, bylo zřejmé, že mnohem víc nabito má právě klub.

S odstupem času je o to víc zarážející, že se šikovný záložník do tohohle boje pustil. Ať se na to díváme zleva či zprava, smysl to zkrátka nedává. Ne v momentě, kdy bylo nad slunce jasné, že právě on několikrát flagrantně porušil smlouvu, kterou se Spartou měl.

Ještě v polovině září při tom Hašek své rozhodnutí obhajoval. Mluvil o tom, že by na svém přístupu k celé věci neměnil vůbec nic. Otázkou zůstává, zda tomu opravdu věří, nebo to byla jen póza navenek, protože spor už v tu chvíli byl naplno rozhořený.

Ať už je skutečnost jakákoli, nic to nemění na faktu, že se do téhle svízelné situace vehnal sám. Možná tvrdohlavostí. Možná nedomyšlením toho, co může následovat. Nyní mu tedy nezbývá, než čelit následkům. Ty mohou mít veskrze drtivý dopad nejen na jeho další fotbalovou kariéru.

Samozřejmě, z Haškova pohledu válka stále není prohraná, tohle byla pouze první bitva. Dojde k odvolání, ustanovení nového senátu a přezkumu celého případu. Lze však očekávat, že verdikt bude významně odlišný? Velmi pravděpodobně nikoli. Hráči tak zůstane poslední naděje v podobě mezinárodního tribunálu CAS, k němu se ostatně upíná od samotného začátku.

K posunu do této fáze je ale zatím pořád daleko. Čas běží, Hašek od prosince loňského roku prakticky pořádně nekopl do míče. Stůl se mu pod nabídkami klubů neprohýbá, kdyby to tak bylo, už by dávno někde podepsal. Nyní, ve světle prvního verdiktu kauzy, se mu práce bude hledat ještě hůř.

A to je možná ještě ničivější, než finanční kompenzace, kterou dříve či později s velkou pravděpodobností stejně bude muset na Letnou poslat. Haškova kariéra je v nejvyšším ohrožení. Před rokem při tom byl členem základní sestavy Sparty, dával góly, sbíral asistence. I když nemusel být úplně spokojený (a na to měl nepochybně právo), pořád měl k dispozici spoustu nástrojů, jak to řešit.

Bohužel si vybral ten asi nejhorší možný. Zavřel oči a rozběhl se v plné rychlosti proti zdi. V takovém případě povětšinou lidé končí na lopatkách. Tak jako nyní Hašek. A návrat na nohy nemusí být vůbec snadný.