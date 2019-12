Zimní spánek favoritů. Plzni chybí drajv, aby fotbalem zase bavila lidi | iSport.cz

Plzeň - Bohemians: Do vápna nabíhal Krmenčík, ze druhé vlny pak pálil Řezník nepřesně • iSport.tv

Plzeň - Bohemians: Kopic to zkusil z dálky, míč skončil nad břevnem • iSport.tv

Plzeň - Bohemians: Centr mířící do malého vápna si našel Krmenčík, od kterého šel balon nad bránu • iSport.tv

Lukáš Kalvach s přehledem uklidil míč do sítě, kalvach • Barbora Reichová (Sport)

Plzeň - Bohemians: Chorý přenechal míč Hořavovi, ten pálil do obránce • iSport.tv

V sobotu se s výhrou 1:0 lopotila Sparta v Příbrami, o den později „utrpěla“ výhru 1:0 plzeňská Viktoria doma s Bohemians. Závěr podzimní fáze FORTUNA:LIGY přináší strádání favoritů, kteří už se evidentně těší na zimní pauzu a chvíle klidu pod vánočním stromečkem. Takové zápasy lidi do ochozů příliš nenalákají, zvlášť v chladném počasí, jaké okusili fanoušci v neděli odpoledne.

U plzeňské jedenáctky bije do očí trápení v ofenzivě. Mužstvu chybí šmrnc a potřebný drajv k tomu, aby rozebralo soupeře do nejmenší součástky a svým fotbalem bavilo lidi. Viktorii se už poněkolikáté v poslední době zadrhly ofenzivní stroje – 1:1 ve Zlíně, 1:1 v Karviné, teď 1:0 s Bohemians, hráči si zastříleli pouze proti Liberci (4:1), který dohrával o deseti bez vyloučeného Baluty.

Zima, slabší návštěva, to vše hrálo v neděli do karet bojovně naladěné partě z Vršovic. A nechybělo málo, aby si „klokani“ opravdu alespoň bod z Doosan Areny odvezli. Plzni prakticky daroval gól svou chybou kapitán Josef Jindřišek. Nechal se dostat pod tlak a pustil do úniku Lukáše Kalvacha.

Dlouhá sezona v Plzni startovala už 13. července doma se Sigmou Olomouc (3:1). Na začátku prosince se náročný program možná projevuje v odhodlání i nastavení hráčů, kteří momentálně zaostávají za svým maximem.

Krmenčík měl na hrotu mizivou podporu, chyběly kvalitnější centry do vápna, rychlejší, přímočařejší akce, které hru Viktorie pod Pavlem Vrbou vždy zdobily. Po zranění se teprve dostává do tempa Aleš Čermák, ani hráči na křídlech nedokázali hru směrem dopředu pořádně rozhýbat.

Viktoria potřebuje zvládnout zbývající dvě kola na Slovácku a v Teplicích, aby udržela alespoň trošku na dostřel vedoucí Slavii. V zimní pauze pak čeká mužstvo hodně práce, aby zvedlo výkonnostní laťku tam, kam si klubové vedení představuje. Ambicí Šádkovy družiny určitě není klidné druhé místo, aniž by hra měla potřebné parametry.