Liga se v přísném režimu může dohrát. Teď to nesmí pokazit samotní aktéři | iSport.cz

Ještě na začátku roku by si člověk klepal na čelo, co všechno je ve fotbalovém rybníčku možné. Hrát bez lidí, každý týden si kvůli testům nechat strkat tyčinku do nosu... V čase koronavirové krize ale nelze jinak, než udělat maximum pro to, aby se zákeřná nákaza COVID-19 nešířila. Plán, jaký nastínilo vedení českého profesionálního fotbalu pro novou sezonu, zní logicky. Teď hodně záleží i na samotných aktérech, aby přísnější režim dodrželi a situaci ještě víc nekomplikovali.