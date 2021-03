LM10 a CR7: odcházení, nebo vzpoura? Na co mají hvězdy ve zbytku kariér

Psal se druhý prosinec 2008. Zlatý míč zvedá třiadvacetiletý Portugalec Cristiano Ronaldo, sebevědomý mladík s dokonalým účesem a nablýskanými náušnicemi v obou uších. O rok později přebírá štafetu Lionel Messi, dvaadvacetiletý plachý Argentinec, jehož kousky vstoupí do sportovních učebnic. Už třináct let vládne fotbalu výjimečná dvojice, které ale neúprosně zvoní hrana. Jak dlouho odolají mladším vlčákům? Je oprávněná kritika, jejímž terčem se čím dál častěji stávají? A mají ještě na to, aby trhali rekordy a sbírali velké trofeje?