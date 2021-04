Superliga byla zvrácená hamižnost, sudí u nás jsou neštěstí. A Šmíca...

Tento týden se toho událo vážně hodně. Začnu Superligou, protože to bylo obrovské téma pro celý svět. Naštěstí měl projekt dvanácti nafoukanců jepičí život. Totálně chtěli zavraždit sportovní hledisko, toužili si žít v přepychu a blahobytu. Takhle si to pánové z Realu představovali, stejně tak kluby z Itálie a Anglie. Hamižnost po penězích je v jejich případě neuvěřitelná, snad až zvrácená. Jsem rád, že se to zavčasu utnulo.