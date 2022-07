Dřina pod Priskem se vyplatí. A co se mi líbí na Slavii? Asi na ni vsadím

U mistrovské Plzně musím vyzdvihnout práci bosse Šádka, který elegantně vařil z mlhy. Vzhledem k finanční situaci klubu se nemohl moc rozhlížet po světě, přesto přivedl zajímavá jména.

Obecně je dneska dost těžký pořádně nakoupit: zvenku někoho přivedete těžko, z Teplic nebo Liberce se moc neposílíte, a abyste zajeli do hráčů ze Slavie a Sparty, na to má Plzeň hluboko do kapsy.

Těší mě, že na západě zachovali trend a šli po fotbalistech. Žádné naděje, rovnou hotoví hráči. Po nejlepším střelci minulé sezony Beauguelovi zůstane trhlinka, na druhou stranu trenér Bílek je známej poctivým defenzivním přístupem. Nevím, jestli se to líbí asistentovi Horvimu, který jako hráč vyznával útočný fotbal, ale to je jiné téma…