Koubek trápení Plzně neunáší. Ze Sparty jsem přepnul na ženský fotbal

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Máme odehraná dvě kola a už se řeší výsledky jednoho z favoritů. Je pravdou, že Plzeň nevypadá dobře. Zaspala na startu, ale to se stává atletům i motoristům. Pro Viktorii je to nepříjemný, mají nový zahraniční akcionáře, pohoda z přípravy je ta tam. Porazili Kodaň, měli kvalitní soupeře, dávali góly. Nicméně přišla naše liga a všechno je jinak. Navíc v poháru neporazili kosovskou Dritu. Ve čtvrtek je čeká odveta, která by je mohla vystřelit z deprese. Pokud to však Plzeň nezvládne, bude to vážně malér. V lize se dají zaváhání dohnat, v Evropě ne.