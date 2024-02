Solbakken jako Messi? Počkám... Zima bude sakra dobrej. Rosický vyzrál

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | O víkendu nám začnou fotbalové hody a já se strašně těším. Už jen samotný pohled na tabulku zvyšuje napětí všech fanoušků fotbalu. Podle mě bude mít jaro náboj jako ještě nikdy. Dennodenně čtu Sport, předligová atmosféra na mě přímo dejchá. Sparta se Slavií zbrojí před dostihy o titul, to mě strašně baví. Větší reklamu druhá část soutěže mít nemůže. Kromě extrémně očekávaného souboje na špici se budeme dívat taky dolů, kde se rozhoří bitva o udržení. V suterénu to bude taky super zajímavý. Už aby byla sobota a FORTUNA:LIGA vypukla.

Pozorně jsem sledoval obě pražská S v přípravě, zapsaly samé výhry, byť Sparta měla jednoznačně těžší soupeře a možná jde do jara lépe nachystaná, sebevědomější. Nicméně oba mančafty vypadaly v předsoutěžním čase velmi dobře. A pozor, Plzeň jakbysmet! Liga prostě slibuje úžasné napětí. Ve skrytu duše doufám, že budeme vidět i krásný fotbaly na kvalitních terénech. Že nebudou excesy na hřišti ani v hledišti a fotbalisté nám dodají spoustu důvodů se kochat. Ještě se modlím k počasí, ať to takhle vydrží. Není kosa, fanoušci by několik stupňů nad nulou mohlo vylákat z gaučů na tribuny.

O mně se ví, že rád chodím mezi lidi a povídám si s nimi. Řeč se vždycky stočí na fotbal. Momentálně jsou v kurzu dvě témata: kdo vyhraje titul (nad tím lamentují úplně všichni) a pak také přestup Davida Zimy za sto milionů korun. Sám si říkám, zda stojí za takový prachy. Říkám, že jo. Slavia určitě moc dobře ví, co dělá.

Zimič je velmi zajímavý hráč. Silnej ve vzduchu, v rozehrávce, na stopera je rychlej. Navíc je to reprezentant, který si vyzkoušel zahraniční angažmá. I když