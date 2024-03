Debakly jdou za Priskem, měl střídat dřív. Klíč pro Slavii? První gól

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Uff, to byl týden! Sparta koupila devět gólů ve dvou zápasech. Mám dojem, že se stalo něco, co muselo přijít. Pro Letenské dobře, že k tomu došlo zavčasu. Což však neznamená, že bychom to měli jen tak přejít, mávnout nad tím rukou. To ani náhodou. Sparta má za sebou nejhorší týden pod Priskem.

Dostala dvakrát čouda, a to mám pocit, že ji další vejbuch čeká na Anfield Road. Doufám, že se sparťanský kouč poučí, protože za oběma příděly stojí on. Konzultoval jsem to s několika trenéry. Proti Liverpoolu propadl v taktice. Přece musel vědět, komu čelí. Po výsledku 1:5 se ještě neopomněl pochválit, jak jeho borci dobře útočili. Já teda vidím, že dostali pět gólů a ten jediný sparťanský byl vlastní…

Ještě větší chybu udělal Priske v neděli proti Plzni. Oni hrajou o titul, ale on v sestavě roztrhá všechny řady. Chtěl bych se zeptat, proč šetřil kluky ze základu? A zrovna v tak těžkým zápase? Také se mu to hrubě nevyplatilo. Dostal jen další nálož. Dán se rád pochválí, ale já ho musím zkritizovat. Oba zápasy Spartě prohrál. Dostat búra, pak čtyřku v lize, to je na sebevědomej mančaft opravdu trochu silný kafe.