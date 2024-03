Anglické noviny mě naštvaly, Spartu úplně zesměšnily. Na druhou stranu...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Dneska začnu slavnostně. V pondělí proběhlo vyhlášení Fotbalisty roku. Koukal jsem v televizi, po dlouhé době to proběhlo na úrovni, v hezkém prostředí, vyhrávala dobrá muzika a vrcholem byl naprosto profesionální výkon moderátora Libora Boučka. Ani jednou se nepřeřekl, mělo to švih, byl fakt výbornej. Takovýho kabrňáka bychom potřebovali do útoku.

Tomáš Souček se stal nejlepším fotbalistou roku už potřetí. A to zcela zaslouženě, protože lepšího u nás nemáme. Konkurovat mu může pouze Patrik Schick, ale musel by být zdravý. Možná taky Adam Hložek, to by však musel někam přestoupit. Každopádně šlo o povedenou prezentaci českého fotbalu.

Sluší se poděkovat Spartě i Slavii za výsledky v Evropské lize nehledě na osmifinálové porážky. Víc blahopřeju „sešívaným“, protože borci z Letné si to u mě trochu zkazili dvojzápasem s Liverpoolem. Víte, co mě ale nejvíc naštvalo? Anglické noviny! Spartu úplně zesměšnily, zachovaly se naprosto bez respektu. Jsem hrdý Čech, urazilo mě to. K Priskeho týmu to nebylo fér...

Na druhou stranu, Sparta si za břitké komentáře může dost sama. Na startu