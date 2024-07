Chorého schvaluju! Ale brzdil bych. Na EURO mi z toho vychází Španělé

Hned to vypálím, na tohle nesmím zapomenout. Napříč českou ligou se nese jedna velká bomba – přestup Tomáše Chorého do Slavie. Pane jo. Já se ptal všech legend od Vládi Šmicera až po další, co na to říkají, a nikdo nebyl proti. Musím říct, že mně se takový tah taky hrozně líbí. Schvaluju ho všema deseti.