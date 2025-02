Z těch rukou jsem úplně šedivej... To si ji má uříznout? Vymýšlí se kraviny

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Všichni jsme se těšili na šlágr, názor lidu na jeho kvalitu by mě dost zajímal. V žádném případě nechci říct, že mě duel zklamal. Zápas to byl solidní, ale krásu lahodící oku jsem nenašel. Byl to boj. Typický špíl z české ligy. Urputný, soubojový, agresivní, tekly nervy. Chvílemi velmi intenzivní. Čili chci říct asi toto: nenudilo mě to, docela i bavilo, ale požitek z fotbalu hledám v jiné soutěži a na jiném kanále.