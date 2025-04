Sparta vytasila trojzubec pozdě, Kuchta jančí a nemá čísla. Baník? V první trojce nevydrží

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Před koncem ligy se servíruje fanouškům v každé kole nějaký hodně důležitý zápas. Jsem za to rád, lidi se maj aspoň o čem bavit, v televizi je co sledovat. V sobotu se všichni těšili na zápas v Ostravě. Upřímně, od Baníku jsem si sliboval víc, před utkáním dostal velkej prostor v médiích, až to vypadalo, že je favoritem šlágru. Byla to ale mýlka. Já se vsadil s jedním Ostravákem, že Sparta u nich neprohraje. Ukázala, že je zkušenější mužstvo. Baník v první trojce nevydrží, nevěřím tomu. Možná to říkám pod dojmem posledního výkonu, rozhodne se až v nadstavbě.