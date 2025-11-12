Hrdá Kometa: nedůstojný šampion v Lize mistrů. I přáteláky klub bere za přínosnější
BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Vztah hokejové Ligy mistrů a úřadujícího českého mistra není vůbec přátelský. Spíš otravný. Kdyby nebyl žádný, bylo by líp. Tedy primárně z pohledu Komety, jejíž majitel Libor Zábranský se dlouhodobě netají negativním názorem na fungování Champions League. Extraligový šampion přistoupil také k letošnímu ročníku jako k povinnosti, která není vůbec milá, nýbrž jde o nutné zlo.
Zápasy s evropskými soky vnímali svěřenci Kamila Pokorného jako obyčejné přáteláky. Vlastně i ty bere klub jako přínosnější konfrontaci. V létě do nich stavěl daleko silnější sestavu než při vyvrcholení evropské soutěže. Když se Brno jakousi shodou okolností (se vším respektem k triumfu slátaného výběru v Zugu atd.) dostalo ze skupiny do play off, bylo jasné, že dál už fakt není zájem jít a prodlužovat agónii.
Vina za nedůstojný postoj k LM, jakkoliv jde o stagnující a neatraktivní projekt, nejde samozřejmě primárně za hráči. Jakub Flek a spol. by určitě rádi vyrazili do Švédska poměřit se s tamním mistrem Luleou a jedním z nejlepších celků kontinentu. A nepochybně by důstojně zvládli i čtvrteční extraligovou bitvu v Pardubicích.
Tu si klub právě kvůli Lize mistrů v předstihu odložil s tím, že by se ze severu vrátil až den před utkáním. Větší půlka týmu i s hlavním trenérem Kamilem Pokorným, odpůrcem letecké přepravy, by přitom mohla do Pardubic vyrazit klidně o pár dnů dřív na soustředění. Výlet do Švédska (1:6) se totiž naprosté většiny opor netýkal. V podstatě mohl druhý, mnohem silnější a odpočinutější tým, bez problémů odehrát i duel s Východočechy.
Reakce Dynama na jednání Komety byla ostrá, leč logická a zcela na místě. Klub, který by měl být na všech úrovních jako aktuální tuzemská jednička vzorem ostatním, poškodil svým jednáním Ligu mistrů i extraligu. A možná i kariéru devatenáctiletého brankáře Jana Ondráčka, který po druhé třetině za stavu 1:1 vystřídal vynikajícího Gašpera Krošelje a za dvacet minut inkasoval pět gólů. Tahle čárka za start v Lize mistrů mu opravdu přidala na sebevědomí…
Opravdu jsou hráči nadšení, že se vrátí do akce až v neděli? To těžko.