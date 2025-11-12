Čechy pro olympiádu kosí zranění. S Kulichem je to vážné. Co Chytil? Rulík naznačil řešení
Špatné zprávy, plány se bortí. Zdravotní potíže kosí hokejisty pro Milán. Nejlepší český mladík v zámoří Jiří Kulich zůstane delší dobu mimo kvůli krevní sraženině v těle. V ohrožení tak může být i start 21letého útočníka Buffalo Sabres na olympiádě. Po zraněních Filipa Chytila a Tomáše Noska to znamená další mrzutost a zásah do plánů reprezentace. „Tohle se neposlouchá dobře,“ řekl reprezentační trenér Radim Rulík.
Zdálo se, že druhá sezona v zámořské soutěži bude pro Jiřího Kulicha průlomová. Zahájil ji rovnou v NHL a v Sabres dostával slušný prostor. Propracoval se na pozici prvního centra týmu. Na ledě trávil v průměru přes 16 minut. Stihl nastoupit do dvanácti utkání, dal tři góly a posbíral pět bodů. V posledních třech zápasech však už v sestavě Sabres chyběl. Naposledy hrál 1. listopadu, klub ho zařadil na seznam zraněných hráčů.
„Týká se to krevní sraženiny, která mu byla nalezena v těle. Je to docela vážné,“ sdělil kouč Lindy Ruff na pondělní tiskové konferenci. Po dotazu na délku předpokládané neúčasti českého útočníka trenér sdělil, že půjde o dlouhou dobu. Ovšem dodal, že věří, že by Kulich mohl ještě do sezony zasáhnout. „Hodně však bude záležet, jak se bude jeho stav vyvíjet v příštích třech čtyřech týdnech. Pak budeme vědět víc,“ uvedl.
Rodáka z Kadaně draftovalo Buffalo v roce 2022 v prvním kole jako 28. hráče v pořadí. V NHL debutoval téměř přesně před dvěma lety. Zůstalo u jediného startu, jinak celý ročník strávil na farmě. V minulé sezoně už sehrál 62 utkání s bilancí 15+9. Nevyrostl z něj ještě nový Pastrňák nebo Nečas, pro Buffalo se však stával zásadním hráčem. „Jeho strop je ohromně vysoko. Možná hodně lidí nevěří tomu, kam až může dojít, ale já ho vidím jako někoho, kdo je schopný nastřílet 30 až 40 gólů za sezonu,“ prohlásil ještě před startem sezonu o Kulichovi spoluhráč Tage Thompson.
Na tuhle hranici nejspíš nedosáhne.