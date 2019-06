Ještě Reiter a splněno? Kvalita kádru Baníku je vzhledem k ambicím na hraně | iSport.cz

Hrotový útočník? Ano. Tomáš Smola.

Ofenzivní křídlo? Ano. Milan Lalkovič.

A ještě jeden ostrý kraj? Brzy ano. Rudolf Reiter.

Počítáme-li už posledně jmenovaného (jde pouze o formalitu), povedlo se Baníku před herním soustředěním ve Štýrsku mančaft posílit o tři fotbalisty na dlouhodobě vytipované pozice. Smola s Lalkovičem přišli jako volní hráči, Reitera ostravské vedení dotahuje po dlouhých půlročních jednáních. To není špatná bilance.

Jde však o dostatečně kvalitní doplnění, nebo to stále není ono? Otázka, která nyní rozděluje fanouškovskou obec.

Odpověď není vůbec jednoduchá, protože v prvé řadě záleží na ambicích pro příští ročník. Předpokládá se, že Baník bude chtít interní fázi stabilizace posunout a opět skončit v první šestce, aby potvrdil, že se definitivně vrátil mezi tuzemskou elitu, byť i prostřední skupina nemusí být nakonec tak špatná, jak Slezané sami zjistili...

Takže postupně odshora. Kvalita top trojky je jinde. Dál je podle mě i Jablonec, přestože oslabil, a dneska už i Mladá Boleslav, která se řádně zbrojí na druhé předkolo EL.

Sečteno, podtrženo: těchto pět klubů by dle papírových předpokladů mělo figurovat ve špičce, tudíž ve skupině o titul zbývá (samozřejmě čistě hypoteticky) poslední volné místo. Zuby si na něj brousí nejen Baník, ale i Liberec či Olomouc, navíc je třeba brát v potaz, že téměř v každé sezoně nahoru překvapivě vyletí někdo, s kým se příliš nepočítá.

Vzhledem tedy k tomu, že všechny tyto tři celky disponují podobným hráčským materiálem, dostáváme se pomalu k odpovědi na úvodní otázku, zda Ostravští dostatečně posílili.

Momentálně je to tak na hraně.

Sportovní úsek sice přivedl trojici, která by měla výrazně snížit riziko „úzkého jara“, udržel i Patrizia Stronatiho, ale aby měl kouč Páník ještě více nabito a vedení klubu si jednoznačně řeklo, že se šestka vzhledem k podmínkám musí urvat, jinak půjde o neúspěch, chtělo by to kromě krajů zpevnit i střed.

Ať už moderním stoperem, který by vytvořil ještě větší konkurenci na současné trio, či perspektivním gólovým útočníkem nebo playmakerem, jenž by byl jakousi tváří záložní řady.

Podíváte-li se na soupisky zmiňovaných konkurentů, zjistíte, že uprostřed pole mají persony (Matějovský, Budínský, Houska, Mara, Oscar, Hübchman, nedávno ještě Trávník a další...), o které se zbytek spoluhráčů opírá.

A to ještě podle mého názoru současnému Baníku trochu chybí, přestože například Adam Jánoš byl jedním z nejlepších kaufů posledních let.

Kdo si vzpomene na poslední úspěšné ročníky FCB, naskočí mu jména jako Martin Lukeš, Mario Lička, Rudolf Otepka, Ján Greguš... Co jméno, to osobnost, která mužstvo táhla.

Pokud by se Slezanům podařilo vyřešit ještě tohle – buď nyní, nebo třeba až v zimě – udělali by další krůček o stupínek výš. Letošní nadstavba totiž jasně ukázala jednoduchou rovnici: široký kádr = úspěch.

Anebo je tady ještě jedna smysluplná cesta. Obětovat pár ročníků, postupně do sestavy zabudovat Helešice, Pokorného, Celbu, Granečného, Kaloče, Šašinku a časem si vybojovat poháry vlastními zdroji, což by fanoušci ocenili možná ještě víc.

Je však třeba dodržovat jasně stanovený plán a překotně jej neměnit při počátečních bolestech.