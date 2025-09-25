Hubáčkovy plánované ozdravné procesy v Sigmě: nejdřív Beran, teď Minář. Kdo dál?
BLOG MICHALA KVASNICI | Vysnil si Berana, jak iSport informoval už v červnu, a má Berana. Nechtěl Mináře, ukončil Mináře. Pavel Hubáček začal na Andrově stadionu úřadovat zostra. Jeden z nejbohatších Čechů sice oficiálně není veden jako majitel Sigmy, ale hlavním hybatelem změn v klubu rozhodně ano. Konec sportovního manažera v Olomouci po jedenácti letech je z jeho pohledu jasnou ukázkou ozdravného procesu, kterým chce miliardář tradiční moravskou značku okysličit. Integrita je víc než výsledky.
V červenci Milan Šimonovský, olomoucký podnikatel, šéf pumpařského koncernu Sigma Group a nový vlastník fotbalového klubu, prohlásil: „Co se týče Ládi Mináře, úspěšný tým se nemění. To by byla základní strategická chyba. Vynikajících výsledků v minulé sezoně jsme dosáhli díky Láďovi a trenéru Janotkovi. Co dokázali ve složitých podmínkách, je neskutečné. Vstoupí do historie klubu. A byl bych hrozně rád, kdybyste to takhle interpretovali čtenářům, posluchačům a spoluobčanům. Oddělení sportovního úseku od manažerského nám pomůže zase k dobrým výsledkům.“
Můžeme se jen domnívat, zda šlo tehdy o Šimonovského diplomatický manévr, aby sportovního manažera neznervózněl před začátkem evropské sezony, nebo to myslel upřímně, ale po dvou měsících zjistil, že to s Minářem dál nejde. Či jestli až teď zasáhl skutečný vládce Pavel Hubáček.
Nebo od všeho trochu?
Vlastně to není podstatné. Faktem je, že o konci Mináře, jenž je podepsán pod dvěma sestupy i vítězstvím v MOL Cupu, se na Hané mluvilo delší dobu. Poprvé ve chvíli, kdy se proslechlo, že Hubáček chce spolupracovat s Petrem Čechem. iSport již v červnu naznačoval, že