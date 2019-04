Tragikomická story Zachy. Reprezentace? Snad v příštím životě | iSport.cz

Do tragikomických až nedůstojných rozměrů se vyvinula story hokejisty Pavla Zachy s kapitolami o vábení šéfů reprezentace do služeb národního týmu. Na placu čpí přebytečné množství ega na úkor upřímné snahy rozumně se domluvit. Jenže to by chtěl člověk moc. Co bude výsledkem? Nejspíš to, že Zacha oblékne dres elitního českého mužstva nejdřív v příštím životě.