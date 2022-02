První dojmy přímo z Pekingu: Letištní Hra na oliheň a PCR výtěr mozku

OLYMPIJSKÝ ZÁPISNÍK ONDŘEJE KUCHAŘE | Už jen úspěšně docestovat do Pekingu lze v dnešní době považovat za úspěch. Vyhnout se vysoce nakažlivému omikronu, který denně vykreslí dvě pozitivní čárky na covidovém testu 60 tisícovkám Čechů, je malý zázrak.

Týden dobrovolné preventivní domácí izolace, dva PCR testy před odletem. Příznaky žádné, ale víte, jak to je... Dokud nepřišly do esemesky výsledky s verzálkami napsaným slovem NEGATIVNÍ, nervozita nešla zahodit. Jeden z kolegů neměl takové štěstí a v sítu koronaviru uvíznul.

Že by ale nám ostatním očkování a příznivé výsledky testů dopředu zajistily pohodu v Pekingu, to se říct rozhodně nedá. Hned na letišti začala Hra na oliheň. Po vzoru populárního seriálu z dílny Netflixu byli všude kolem rozesetí muži a ženy v celotělových overalech. Nebyly však rudé, ale bílé. Samozřejmostí byly respirátory, všichni měli taky obličejové štíty. Že jsme právě dorazili do města, v němž bude už zítra oficiálně zahájena olympiáda, napovídaly pouze všudypřítomné billboardy. Letiště bylo jinak prázdné.

Při přestupu v katarském Dauhá jsme do letadla nasedli spolu s novináři z Chorvatska či sportovci z Íránu, Pákistánu nebo Saudské Arábie. Na palubě byl taky slovenský lyžař Adam Žampa. Už z Prahy pak cestovali spolu s námi čeští skokani a skokanky na lyžích.

Ti všichni si na pekingském letišti zahráli hru. Splníte jeden úkol a za rohem vás hnedle čeká další. A pak další. A další! Už jen samotná obyčejná kontrola pasu dala kdekomu zabrat. Jste to opravdu vy na té fotce? Žijete v Praze? Jak dlouho? A celý život? Počkejte, zavolám šéfa… Takhle nějak se vyptávala přísná Číňanka, které zpod volné kombinézy koukaly jen oči s brýlemi.

Dalším kolem bylo skenování všech potřebných zdravotních QR kódů, pasu či kontrola akreditace nebo napsání se na správný autobus, který nás pak odvezl k hotelu.

To však nebylo nic oproti letištnímu PCR testu. Na ty jsme už za dva roky s covidem okolo nás zvyklí. Poctivost a horlivost výtěru úst (rozumějte oblasti hrtanu a průdušnice), ale také nosu (tedy mozku a spodiny lebeční) byla opravdu nevídaná. Pomyšlení, že podobná libůstka čeká všechny osoby účastnící se Her každý den, všechny přítomné naplnila optimismem. Cesta městem dává poprvé nasát alespoň přes sklo autokaru monumentálnost Pekingu. Když se tu rozhodnou postavit mrakodrap, nepostaví jeden. Ale rovnou patnáct. Podobně monstrózní by měla být i samotná olympiáda.

Bydlet mohou novináři jen ve vybraných akreditovaných hotelech. Ty jsou obehnány vysokým plotem s posuvnými vraty. Dovnitř se nemá šanci dostat kdokoli nepovolaný. Vše hlídá několik ozbrojených policistů. Vyzbrojen je taky personál hotelu, ne však zbraněmi, ale rozprašovači s dezinfekcí, kterou bez lítosti a varování kropí všechna zavazadla příchozích.

Inu, nečeká nás snadná olympiáda. Sportovce ani novináře. Přání všech zůstává pro nadcházející tři týdny stejné: mysli pozitivně, testuj se negativně. Tak ať to vydrží!