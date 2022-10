Litvínov na dně. Konec Růžičky? Ještě ne. Hübl s Lukešem nemají nástupce

Rovnou řeknu, že vyhlášení odvážného cíle je mi sympatické. Kopat teď proto do Litvínova po nepovedeném startu sezony? Hodně laciné. „Všichni po minulé sezoně víme, že se musíme probrat. Já mám ambice nejvyšší, i s hráči jsme to řešili. Nemá cenu dávat si cíl jen hrát play off, i mužstvo to tak cítí,“ vyhlásil trenér Vladimír Růžička. Rozhodně lepší než sterilní: není slabých soupeřů, stát se může cokoli, extraliga je vyrovnaná, hlavně být ve dvanáctce...

I když nakonec i za tou dvanáctkou může mít Litvínov solidní honičku.

A může si za to sám. Tým toho za deset utkání ukázal dost. Velké množství faulů, špatná úspěšnost bránění oslabení, ještě horší úspěšnost přesilovek. Kouče Růžičku ze sna budí zarážející nekonzistentnost výkonů jeho hráčů. Když už se tým nakopne, o dva dny později je znovu jako vyměněný. Tragické jsou první třetiny. Litvínov po dvaceti minutách zatím nevedl ani jednou. Šestkrát musel dotahovat manko, skóre v nich má 1:13.

Podívejte se na páteční duel s Mladou Boleslaví. Výsledek první části? 0:4. Stejně však nechybělo moc, aby poslední tým soutěže dorovnal proti soupeři z čela na 4:4. Hráči si znovu ukázali, že „když se chce, tak to jde“. Jeden by čekal, že se od podobných výkonů dovedou odpíchnout, že je povzbudí. Jenže v dalším zápasu je to zase ta stará bída.

Celkově na střely (na branku, mimo, zblokované) vyhráli chemici zápas brutálním rozdílem – 87:41! Jenže na góly ho projeli 3:4. Bodů nula. Zahozených tutovek žlutočerných? Spousta. Jako když před Zygmuntem na plnou hubu zívala prázdná branka. V cestě byla jen položená hůl brankáře Novotného. No a hádejte co. Jasně, polský forvard tuhle jedinou titěrnou překážku trefil. Severočeši mají společně s Hradcem největší rozdíl mezi očekávanými góly a těmi reálně vstřelenými. Šance mají, jen je enormně zahazují.

Týmu chybí na první dobrou lídři. Viktor Hübl a František Lukeš už mají své dresy pověšené pod stropem. Jenže velitelskou hůl po nich nikdo nepřebral. A nejde ani tak o mluvení v kabině, jako o projev na ledě. Schopnost v důležitý moment skórovat, zavelet, nastartovat ostatní, strhnout je.

Třeba takový Jindřich Abdul přišel, aby takovým lídrem byl. Aby měl větší roli, kterou by v Motoru za Gulašem a Pechem nedostal. Zatím ale neobstál. Nedal ani gól. Jako na houpačce jsou výkony Estephana, Zdráhala, Hlavy i Kudrny. Ten dal v sedmém kole dva góly při parádním obratu proti Hradci. Ale pak? V následujících čtyřech duelech byl většinou jako duch. Nejlepší výkony nepředvádí ani brankáři. Tandem se Zajíčkem a Godlou, který na startu sezony dojíždí na vlastní nepřipravenost, doplnil Matej Tomek z Komety.

Už nějakou chvíli se vzhledem k rozdílu ambic a aktuálního postavení v tabulce mluví o možném konci trenéra Růžičky. Generální manažer Pavel Hynek několikrát jasně zopakoval, že tohle pro vedení není žádné téma. Ani já nevěřím, že by se něco takového v příštích dnech událo.

To by spíše čistě teoreticky mohly přijít dvě jiné možnosti. Zaprvé: Růžička rezignuje sám, což by však vzhledem k povaze chlapa, který z boje není zvyklý prchat, bylo překvapením. Zadruhé: Polské vedení klubu ukončí činnost celému vedení v čele s Hynkem. Ani to však pravděpodobné není.

Důvod? Z Litvínova necítíte zmar a nejhlubší krizi, kdy se bárka potápí a široko daleko kolem se není čeho chytit. Jak stojí výše, Cheza už několikrát ukázala, že to jít může. Tým jen nesmí ztratit víru v sebe sama. Proto je nutné, aby v dalších zápasech urval jakousi bodovou odměnu. A když ne? Pak se může rozechvět židle pod kdekým.

