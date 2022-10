V Třinci už mi bouchly saze, přiznává Růžička. Litvínov sráží nevyrovnanost

Pět kiksů v řadě. Pak ale vydřených šest bodů do kasičky. Báječný obrat proti Mountfieldu, jistý výkon proti Energii. V pátek prohra v Brně, avšak po solidním představení. No a v neděli v Třinci znovu odevzdaný duel s nulovým ziskem. Herní propad, jako by hrál jiný mančaft. „Prostě není možné, abychom jeden zápas odehráli dobře a další dva výkonem totálně tápali. To je špatně,“ hlásí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz Vladimír Růžička, kouč Litvínova.

Dva zápasy vyhrajete, pak po boji padnete v Brně, abyste vzápětí tři body v Třinci dobrovolně odevzdali. Máte pro to nějaké vysvětlení?

„Snažíme se na to přijít všichni, pořád se o tom bavíme. Jak je možné, že máme takové herní výpadky. V první minutě jsme měli šanci, nedali jsme ji. Pak dostaneme během šesti minut tři góly. Neblokujeme střely, v tom byl třeba Třinec jasně lepší. S tím máme problémy, hráči tam nepadnou. Pak nás sráží hrubé individuální chyby.“

Co říct k hrubici Kristapse Zileho? Puk se mu zamotal mezi bruslemi jako neobratnému žáčkovi.

„To máte pravdu. Stane se to, ale byla to hrubá chyba. Možná to plyne z nervozity, nevím. Před třetím gólem pak uděláme nesmyslný faul, krosček u červené čáry. Je to divný. Pak chceme hrát, ale už to nejde.“

Dvakrát v řadě jste střídal brankáře Šimona Zajíčka.

„Je to mladý gólman, má to těžké. Vadí mi, že celou dobu chytá výborně, ale mužstvo mu nepomůže. Narážím právě na blokování střel. Brankář občas taky potřebuje pomoct, nemůže to být pořád jen on, kdo tým táhne. Nám ale bojovnost schází.“

Josef Jandač často říkal, že brankářům nerozumí a práci s nimi nechává jejich specializovanému trenérovi. Kdo u vás rozhoduje o tom, který gólman půjde chytat? Jste to vy, nebo Zdeněk Orct?

„Všechno řešíme se Zdeňkem, který je vynikající expert. Bavíme se o tom. Já ale tedy brankářům rozumím. (usměje se) Jsem trenér, který sleduje všechno a kecá do všeho. Chci stoprocentní trénink i od gólmana, proto to se mnou občas mají těžké. Nestačí mi, když chytá dobře zápasy a v tréninku na to kašle. Občas oko přivřete, ale na zimáku musí odvést maximální práci. Co dělají potom, to už mi je jedno. To ať si klidně doma lehnou do postele.“

Zmínil jste absenci bojovnosti, tohle zrovna vás štve určitě nejvíc ze všeho, že?

„Jednoznačně! V tréninku kluci makají, zápasy ale často vypadají odevzdaně. Podívejte se na naše střelecké pokusy. My se mnohdy dostaneme do ideální pozice mezi kruhy, ale pak vůbec netrefíme branku. Puk letí půl metru vedle. Nechápu to. V Brně jsme mohli dát osm gólů, šancí jsme měli mraky. Může se zbláznit brankář, vychytat vás, ale my se porážíme sami.“

Posledně jste říkal, že být ve stejné situaci před dvaceti lety, hráči by do kabiny lezli pod kobercem. Býval jste větší rapl. Neprobouzí se teď ve vás po letech znovu?

„Musím říct, že trochu jo. V Třinci mi o třetině trochu bouchly saze, promluvil jsem nahlas. Prostě není možné, abychom jeden zápas odehráli dobře a další dva výkonem totálně tápali. To je špatně.“

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE