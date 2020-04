Dominik Hašek si myslí na Hrad. Tady jsou důvody, proč neuspěje | iSport.cz

Dominik Hašek si velmi silně do hlavy pustil myšlenku, že by se v roce 2028, tedy za osm let, stal českým prezidentem. Poprvé o tom naveliko promluvil v obsáhlém rozhovoru pro páteční Sport Magazín . Věří, že by přesvědčil davy, skoro tři miliony občanů, aby mu v přímé volbě daly svůj hlas. Je to ambice, na niž má plné právo a patrně hodně odpovídá jeho povaze, ale možný úspěch je dost nepravděpodobný. A to platí i při vědomí, že říkat něco takového o situaci, která tu bude za osm let, je dost lehkomyslné.

Promiňte sporťákovi mudrování o politice: Proč si tedy myslím, že Dominátor nemá v boji o Hrad velkou šanci?

V první řadě jde o to, že Hašek jde do politiky a rovnou si myslí na tu nejvyšší funkci. To přece není dobře, ne? Učeň z pekárny snad hned nevede směnu, gólman z dorostu nejde dělat jedničku vítězi Stanley Cupu.

Hašek si toho je sice vědom a zdůrazňuje, že „dva tři roky předtím bych musel být v politice aktivní“, ale zároveň přiznává, že sedět v Poslanecké sněmovně nebo Senátu mu spíš – nesedí. Spíš, zdá se, by raději něco na lokální úrovni.

Jenže, dobrou průpravou pro prezidenta je dlouhodobá práce v politice, nejlépe ve vysokých funkcích. Politika je taky řemeslo svého druhu a musí se umět.

O Haškových názorech zatím nevíme skoro nic. Nemá rád Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana, ale to za osm let nikoho neohromí. Musí se jednoznačně vyprofilovat. Dát si na to dva tři roky někde na lokální úrovni? No, to by asi nestačilo. Nejde totiž jenom o to, mít nějaké názory, ale taky ukázat, že jsem za prosazování těch názorů bojoval a ideálně je prosadil. Činy.

(Malá vsuvka, která trochu odporuje předchozímu odstavci: V politickém dotazníku ve Sport Magazínu mě překvapil Hašek dvěma odpověďmi. Zaprvé, ochotou v případě nutnosti jmenovat vládu založenou na podpoře komunistů, zadruhé, odmítáním adopce dětí homosexuály. To mu podporu lidí z myšlenkového okruhu typu Milionu chvilek, s nímž Hašek sympatizuje, nezajistí. A tyto hlasy by mu přitom mohly chybět, protože jinde je bude hledat snad ještě složitěji.)

Je to zkrátka bláhová představa lidí z podhradí, že na Hradě jim to půjde jen tak, protože někde jinde něco dokázali, třeba i velkého. Hašek si podle svých slov uvědomuje, že úspěch ve sportu se nerovná úspěchu v politice, ovšem tím spíš udiví, že si cestu na Hradčany představuje hodně přímočaře.

Á propos sport. Odhaduju, že prostředí, v němž se proslavil, pro něj bude spíš přítěží. Sportovce zbožňujeme, když se jim daří, ale v politice a do velkých funkcí zvlášť jim spíš nevěříme. Ekonomům, byznysmenům, vědcům, lékařům, těm ano. Trochu trošinku snad i umělcům. Sportovcům? Ne, ne.

Další věc. Média. Zprvu mohou být jeho výhodou. Je všeobecně známou osobností, většinově a naprosto po zásluze patrně i oblíbenou. Ustojí i afér(k)y, které bude muset vysvětlovat. Napadený protihráč Šíla, za což se Hašek už mnohokrát omluvil, to je detail. Jenže až přijdou novináři a budou chtít konkrétní odpovědi na konkrétní a závažné otázky, až přijdou třeba televizní debaty a v nich silný a zběhlý soupeř… To bude zatraceně těžké.

Hašek by nevyhrál prezidentské volby, ani kdyby se konaly 22. února 1998 dopoledne, tedy chvíli po naganském triumfu. Lidé totiž u urny dokážou odhodit emoce týkající se jiných oborů a vzít v potaz faktory, které rozhodují v politice.

Proto Dominik Hašek, navzdory své enormní vůli, jenom těžko uspěje.