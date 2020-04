Hašek na Hrad? Dokážu být lídr, říká. Popsal vize, co mu vadí u Jágra? | iSport.cz

Dominik Hašek nad Prahou u sídla prezidentů prozradil, jak by on vykonával nejvyšší politickou funkci • Michal Beránek (Sport)

Jak by to Dominiku Haškovi slušelo na Pražském hradě? • Michal Beránek (Sport)

Občas se to objeví v titulku, někdy to sám přizná. Ale skutečně o tom vážně uvažuje? Má na to? Neodrazují ho od toho kamarádi? Dominik Hašek, možná nejlepší hokejový brankář všech dob a šampion z Nagana, poprvé obsáhle rozebírá, proč ho láká být prezidentem. „Umím lidi přesvědčit,“ vykládá 55letý „Dominátor“, jenž je připravený i na špínu. V obsáhlém a otevřeném rozhovoru pro Sport Magazín a iSport Premium vyjevil svou motivaci i silné stránky, promluvil o politickém angažmá Milana Hniličky a Jaromíra Jágra, v „prezidentském dotazníku“ také přiblížil svůj pohled na některé palčivé otázky - třeba eutanazii či adopci pro homosexuály.

Nasadil si roušku v národních barvách, postavil se před Pražský hrad a ochotně pózoval. Jeden z nejslavnějších českých sportovců a hrdina historického tažení za největším triumfem v hokejových dějinách se ocitl na místě, kde by jednou rád usedl. Po Naganu se řvalo: Hašek na Hrad! „Vážně uvažuju o tom, že bych jednou chtěl být prezident,“ připouští.

Jak jste si užil focení u Pražského hradu?

„Už jsem byl na tolika foceních, že jsem zvyklý. Ale na druhé straně vím, kolem čeho by se měl točit tenhle rozhovor, takže řeknu, že to bylo malinko jiný. (usměje se) Vážím si toho, že média mají zájem o moje názory. Vím, že jsem dal nějaké prohlášení ohledně případné kandidatury, takže je logické, že jste se toho chytili. I když zatím není nic jasného.“

Blesklo vám u toho hlavou, že byste jednou na Hradě chtěl sedět?

„O téhle věci, na kterou se ptáte, opravdu velmi vážně uvažuju. Takže ano. Není to tak, že by mně to jenom blesklo hlavou, ale seriózně o tom přemýšlím. Je to něco, co mě zajímá. Jasně, věci se mohou měnit, každý může měnit názory, touhy, cíle. Ale momentálně je to věc, o které přemýšlím, studuju ji. Zajímám se o všechny věci, které s touhle nejvyšší ústavní funkcí souvisejí.“

U Havla jsme si ťukali slivovičkou

„Hašek na Hrad“ se skandovalo hned po legendárním vítězství v Naganu. Jak jste to tehdy vnímal?

„Bylo to příjemný, hezký, vážil jsem si toho. Ale jinak jsem se nad tím pousmál. Hrál jsem hokej, který byl pro mě vším. Že to lidi vyvolávali, bylo za to, co jsme s nároďákem dokázali na olympiádě. Ale vůbec jsem nad tím tehdy neuvažoval. To samé jsem řekl panu prezidentovi Havlovi do telefonu.“

On vám volal hned po finále, že?

„Vybavuju si to úplně přesně. Cestou do Českého domu mi pan Jirásek, tehdejší šéf Českého olympijského výboru, podává telefon: Dominiku, někdo s tebou chce mluvit. No, a na druhé straně byl pan prezident Havel.“

Co říkal?

„Něco ve stylu: Dominiku, asi si to budu muset sbalit, protože lidi by tady chtěli místo mě vás. Takže se tady na vás těším, vystřídáme se. Já jsem mu hned říkal: Ne, pane prezidente, nic nebalte, já chci ještě hrát hokej! Hodně jsme se u toho nasmáli. Byl to fajn hovor.“

Mluvili jste spolu i po příletu, kdy vás přivítal u sebe ve vile. Tam už jste to neprobírali?

„To už jsem byl natolik ovíněný, že si toho moc nepamatuju. (usměje se) Akorát dobře vím, že jsme si ťukali slivovičkou.“

V Americe byl náš tehdejší prezident velkým pojmem, že?

„Jednoznačně. To si ani nikdo, kdo tam nežil, nedovede představit. Nechci mluvit za jiné země, ale kdokoliv v Americe řekl Česko nebo Československo, každému se vybavily dvě značky. Havel a pivo. A kdo se vyznal v hokeji, tak ještě Jágr a Hašek. Jméno pana prezidenta znali i běžní lidé, kteří možná ani netušili, kde Česko leží. Ale každý věděl, kdo je náš prezident.“

Trump není můj favorit

Kdy vás poprvé vážně napadlo, že byste o kandidatuře na prezidenta uvažoval?

„Těžko odhadovat přesné období. To přichází s věkem. Člověk začíná mít jiné cíle, hodnoty. Což je normální. V devadesátých letech mě politika vůbec nezajímala. A když, tak ta americká, kde jsem žil. Postupně jsem do ní pronikal, a když jsem v zámoří končil, pozorně jsem sledoval všechny americké primárky. No, a po návratu do Česka jsem začal naplno vnímat i zdejší politiku.“

Konkrétní moment nenajdete?

„To ne. Ale dneska se o politiku zajímám hodně. Je to moje každodenní náplň. Sleduju, co kdo řekl, jaké má názory. Než ráno vylezu z postele, projedu všechny zprávy. Stejně jako před usnutím. Když tedy nečtu knížku. Jsem hrdý Čech, takže nejvíc vnímám, co se děje u nás. Ale velký přehled mám i o americkém dění.“

Co říkáte na amerického vládce Donalda Trumpa?

„Nejsem jeho fanoušek. Tenhle typ prezidenta se mi nelíbí.“

Jaký?

„Ten, kterému víc záleží na sobě, než na zemi, kterou řídí. Jenom chce mít moc.