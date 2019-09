Hokejový svaz? Zase binec, teď sklízí. Nejvyšší soutěž juniorů se nemá rozjet | iSport.cz

V kostce, tři kluby se o vyloučení z extraligy dozvěděly z obyčejné tiskové zprávy. Všechno se navléklo tak, že pokud někdo není členem akademie, nemá právo nastupovat v nejvyšší soutěži juniorů. V pořádku, řeknete si. Totálně nekoncepční svazová akce, kdy do soutěže pustil 24 týmů, se ani neměla narodit. Každý škrt je přece dobrý. Místo toho, aby elitní liga šla ke kvalitě, rozplizla se do široka. Aby si ji mohl zahrát každý. A že nikoho nepřipraví na dospělou soutěž, že vás vůbec nenachystá na mezinárodní konfrontaci a že v ní je víc a víc zápasů o ničem, bylo jedno. Jenže problémem bylo řešení bídného stavu. Nepředcházela mu diskuze, pečlivé vysvětlování a zdůvodnění proč, nebo jasné určení pravidel před sezonou, že nejhorších 10 týmů spadne. Ne. V únoru přišla tisková zpráva, kdy se soutěže chýlily ke konci. Kdo nemá akademii, končí.

Nejlepší soutěž juniorů se měla tímhle krokem smrsknout o šest týmů, Žďár spadl sportovní cestou, s ním i Havlíčkův Brod, akademii neměl Vsetín, Přerov a Havířov, plus Salcburk. Ten ale kvůli uzavřené smlouvě v elitní soutěži pokračuje dál. Vsetín a spol., se měli zkrátka vystřihnout, byť byste v soutěži našli i horší týmy.

Vyloučené kluby kolem sebe začaly kopat. Hrozily i soudem. V tu chvíli pro svaz připomínaly jen nějaké otravné mouchy. Jen ať si tam na té Moravě šumí, brzy vyšumí. Jenže nevyšuměli. Celou věc opravdu k soudu daly a on teď nařídil zastavení juniorské extraligy. Ach ano, už se vlastně tak nejmenuje, nejlepší soutěž nese název Juniorská liga akademií. Druhá nejvyšší soutěž je Extraliga juniorů. Tenhle pokus o fintu se změnou jména taky asi úplně nedopadne. Svaz se samozřejmě může odvolat, jenže takový krok nemá odkladný účinek. Takže stopka na rozjezd nejvyšší soutěže, která se měla hrát od čtvrtka, prostě platí.

Vlastně existuje možnost, jak Ligu akademií spustit v termínu. Přijmout do ní Vsetín, Havířov a Přerov, tím by pominuly důvody, proč bylo předběžné nařízení spuštěno do aktivního režimu. A vesele se pak rozjede ročník s 22 týmy.

Každopádně svazové vedení narazilo do zdi. Vlastní vinou. Kvůli nulové komunikaci ohrozilo rozjezd mládežnické ligy. V první řadě nemělo nikdy dopustit, aby počet vyskočil na 24. A že slavně všechno osekal na číslo 19? Pořád špatně. To je jen kosmetická změna, aby se náhodou někdo neurazil, že přijde o elitní ligu. Roli v tom hrají kontakty a hokejová politika. Pořád se tady nemyslí na hokej, ale víc na sebe. Protože s 19 týmy v českých podmínkách nevytvoříte pyramidu, která jde do špičky a kvality, ani kdybyste se rozkrájeli.

Nesmyslů se v mládežnickém hokeji napáchalo za poslední rok hodně. Tohle byl jen jeden z nich, nejkřiklavější. V závěsu je třeba prodloužení za jakéhokoliv stavu. Je jedno, jestli jste prohráli 0:10, nebo byl výsledek 2:2. Stejně se hrálo o bod navíc dál. Jednou došlo k absurdní situaci, kdy si shodou okolností Vsetín nechal dát gól na 0:5, protože tím pak nemusel hrát v prodloužení oslabení. Bylo kolem toho velké haló. Trenér Jurík dostal trest zákazu funkce na 9 měsíců, klub pokutu 80 tisíc. Byl to krok totálně proti sportovní etice. Na druhou stranu příšerně nelogická pravidla, která popírala sportovní matematiku, k tomu klub prostě donutila. Přeci nechcete sestoupit, že...

Jsem zvědavý, kdo dostane pokutu za znevážení dobrého jména českého hokeje teď. Protože v roce, kdy Česko pořádá šampionát juniorů, může být v krajním případě bez nejvyšší soutěže. Ostuda. I když, druhá věc je, že by to na turnaji stejně nikdo nepoznal. Díky tomu, jakou džungli svaz dovolil narůst, z Ligy akademií se na MS 20 zkrátka nejezdí, nemá TOP kvalitu. Horší ale je, že stovky mladých hráčů mohou teď dlouhou dobu stát. Přijdou o svoji hru. Jen proto, že se Český hokej zachoval autoritářky a nepřipouštěl diskuzi.

Možná nastal čas si přestat lhát, že se u nás dělá všechno dobře. Ne. Nedělá. Nový šéftrenér svazu Filip Pešán mluvil o tom, jak hokejové vedení neumí prodávat svoje úspěchy. Má pravdu. S tím ale souvisí i schopnost si umět i přiznat, v čem se šláplo do exkrementu. Už by bylo fajn nevydávat hnědou mazlavou hmotu za výtečný polárkový dort. Pravda bolí. Ale je potřeba ji říkat i chtít slyšet. Tohle se zkrátka těžce nepovedlo.