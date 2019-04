Svaz škrtal v juniorce: Jsme v Bělorusku? Prvně lákají, pak nechtějí? | iSport.cz

Tři týmy z Moravy ukázaly sílu. Spojily se a ve středu svolaly do Prahy tiskovou konferenci. Aby nedošlo k mýlce: Vsetín, Havířov ani Přerov nekřičí proto, aby juniorskou extraligu hrálo dál čtyřiadvacet týmů. Široký nesmysl, kde se ředí kvalita, se nelíbí ani jim. Ale rozzuřil je přístup vedení Českého hokeje. I když se podle herního řádu zachránili, sestupují.

Nachystali se, jasně formulovali, o co jim jde a co jim vadí. Každý klub měl na velké tiskové konferenci svého zástupce, dorazili mladí hráči, kterých se problém týká. Přizván byl zástupce rodičů, Havířov podpořil v jeho snažení přes video David Pastrňák.

Byl to velký rozdíl proti svazovému vedení, které zásadní informace pravidelně sděluje v tiskových zprávách. Zmateny jsou kluby, zmatena je veřejnost. „Svaz se odkazuje na lednové fórum. Ano, jakási diskuze ohledně snížení počtu týmů v juniorské extralize tam probíhala. Ale na přímý dotaz našeho sportovního manažera mládeže řekl generální sekretář Martin Urban, že nemusíme mít strach a příští sezony se nebudou změny týkat,“ pronesl Tomáš Pluháček, jednatel Přerova. Po pár týdnech bylo všechno jinak.

Český hokej nic nevysvětloval. Týmy bez akademií škrtl. Co na tom, že nebyly nejhorší. Co na tom, že se regule změnily chvíli před koncem soutěže. „Ptali jsme se, proč se tak stalo, a odpovědí nám bylo, že se výkonný výbor takhle zkrátka může rozhodnout. Je to šílené, že tohle je pro ně argument. Dnes se to týká Vsetína, Havířova, Přerova a Ústí nad Labem s Pískem, které měly postoupit. Soutěž má nějaká pravidla, my se do ní přihlásili. Nevím, jsme v Bělorusku? Mám pocit, že jsme v demokratické zemi. Principiálně je to špatně. Příště se to může týkat někoho jiného,“ rozčiloval se vsetínský jednatel Daniel Tobola.

Kluby daly podnět k revizi rozhodnutí k arbitráži. Pokud neuspějí, jsou připraveny pokračovat k civilnímu soudu. Klidně za cenu, že by tím zablokovali rozjezd juniorské extraligy. „My pochopitelně dáváme přednost tomu, aby se věci řešily na sportovní půdě. Pokud by kluby rozhodnutí neuspokojovala, žijeme v právním a demokratickém státě, mají právo se obrátit na soud. A my bychom postupovali stejně. To znamená právní cestou,“ reagoval pro ČTK tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Podle něj by měla vzniknout soutěž s pracovním názvem Liga akademií. Kde by tedy hrálo sedmnáct týmů se statusem akademie plus Salcburk, který byl nakonec přijat zpátky, a Olomouc, jež akademií není, ale obdržela výjimku. Takže by soutěž hrálo devatenáct týmů, nižší soutěž by nesla název juniorská extraliga. Tahle informace zazněla vůbec poprvé.

„Spojilo nás to dohromady. Svaz totiž nepracuje koncepčně, v roce 2018 vyhodnotil uzavření extraligové juniorky jako nefunkční. Takže zavedl jiný model, do kterého přibral další týmy a mělo se sestupovat a postupovat. V roce 2019 nenechá soutěže ani dohrát a změní ji opět. Do dnešního dne nevíme, jak se máme zachovat. Nevíme, co se bude hrát, kdo to bude hrát a kolik to bude stát peněz,“ vypočítával prezident Havířova Jaroslav Mrowiec

Rozčarování z Moravy ovšem nevyprchá.

„Předskočili jsme týmy, které byly akademie, dostali se přes Kometu, která má dvě lajny reprezentantů, výborné hráče. Dostali jsme se mezi osm nejlepších týmů. Nechápeme, že máme skončit,“ uvedl vsetínský útočník Šimon Jenáček. „Hodně z nás dostalo nabídky, abychom šli někam jinam. Ale my věříme, že extraliga bude tady dál, máme tady zázemí, školy, domov. Nechceme chodit pryč,“ doplnil ho Daniel Indrák, který nastupoval za Přerov.

Nejde jen o hokej. „Mě čeká maturitní ročník a musím se rozhodnout jako ostatní kluci, jestli obětujeme hokej a budeme hrát ligu juniorů, ze které to nikam nedotáhnete. Nebo obětujeme školu, protože půjdeme do jiného města, kde budeme opakovat ročník, nebo dělat školu dálkově a maturovat touhle cestou… Nevím. Je to strašně těžká situace,“ dodal útočník Vsetína.

Verdikt výkonného výboru nadělal paseku v klubech i v rodinách hráčů. Připadají si odstřeleni.

„Mám dva syny, oba hrají hokej, jednomu je 13 let, druhému 17 let. Považuji tohle rozhodnutí za obrovskou lumpárnu,“ uvedl například Petr Koubek, jehož starší syn hraje v Havířově.

„Podřizujeme hokeji úplně všechno, ale máme i nějaké dlouhodobé plány, třeba chceme, aby kluk dokončil střední školu v jednom městě, aby měl pořádné vzdělání. Když vám někdo chodí ze školy do školy, máte možná dobrého hokejistu, ale taky pěkně blbýho. A co takový hokejista může dělat? Možná jenom pak trénovat, ale nespočítá si ani hráče. Ne, tohle nejde,“ dodal.

Kluby z Moravy navíc hned začaly řešit problém, že jim ostatní hned začali přetahovat hráče. Jejich munice? Jasně, extraliga. „Zasahuje nás to v dorostu a v žákovských kategoriích. Jakmile tohle rozhodnutí svaz vydal, hned druhý den nám zajely ostatní kluby do deseti kluků, ať od nás jdou pryč, že my přicházíme o extraligu. Tohle jednání je za nás nepřípustné,“ zlobí se sportovní manažer přerovské mládeže Vladimír Kočara.

Mladí hráči i rodiče se cítí podvedeni. „Jak se určuje hodnota klubu, jestli je dobrý, nebo špatný? Takhle od stolu? Jak to vůbec jde? Pro mě to není pochopitelné. Nikdo do Havířova nepřijel, aby viděl, jak to tam vypadá, jen klub škrtnuli. Nejdřív vás na hokej lákají, slibují a pak máte skončit?“ rozčiluje se otec dvou hokejistů Petr Koubek.

„Ani jeden z klubů, které musí opustit juniorskou extraligu, není akademií. Ale jsem přesvědčen, že děláme dobrou práci. A když se odkážu na hokejové fórum, řešilo se, jak svaz není spokojen s tím, že některé akademie fungují. Přesto se udělá rozhodnutí, že 17 akademií dostane extraligu juniorů. Pojďme to udělat koncepčně, sportovní cestou. Nejsme proti zúžení, vůbec. Ale nastavme to tak, aby se na to kluby mohly připravit,“ dodal přerovský jednatel Tomáš Pluháček.

Arbitráž by se měla konat v květnu. A dál? Kdo ví. Každopádně Havířov, Vsetín a Přerov vypadají hodně odhodlaně, klidně pošlou do akce právníky.

O co jde

- před sezonou se rozšířila juniorská extraliga z 18 týmů na 24

- změnila se pravidla, že juniorská extraliga začne být otevřená, dva nejhorší sestoupí, postoupí do ní dva z první ligy, sestoupit měli Žďár n. S a H. Brod, postoupili by Písek a Ústí n. L.

- v únoru Český hokej poslal tiskovou zprávu, kde uvedl, že všichni, kdo nemají status akademie v juniorské extralize, končí a má ji hrát 17 týmů

- vypadnout tak měly následující celky: Žďár n. S., H. Brod, Přerov, Vsetín, Havířov, Olomouc a Salcburk

- Salcburk a Olomouc dostaly výjimku, v soutěži pokračují

- pokud by z extraligy juniorů mělo odpadnout sedm nejhorších, ne dva, jak se uvádělo původně, dolů by šli Žďár, H. Brod, Jihlava, Olomouc, Přerov, Kladno, Ml. Boleslav

- skončit má Vsetín, který hrál čtvrtfinále i Havířov, který skončil sedmnáctý

- příští ročník nejvyšší juniorské soutěže tak bude hrát 19 týmů