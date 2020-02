Čas na další krok: začněte lovit KHL. Liga mistrů se musí roztočit | iSport.cz

Umí dělat show, dovedou pořádat velké zápasy, úroveň hokeje je kolikrát daleko lepší než v domácích ligách. Navíc baví střet jiných stylů a přístupu k zápasům. Liga mistrů se dopracovala do bodu, že je to milý a fajn produkt, který tedy občas pěkně štve svými požadavky pořádající kluby, ale tak to zkrátka chodí. Nejde něco v Polsku a Česku povolit a ve Švédsku utáhnout. Ale zdaleka to ještě není silná značka, před kterou se hokejový svět klepe.

A ani se jí nestane. Dokud se nepovede přesvědčit KHL, že má smysl se zapojit taky. Než se to povede, vždycky bude Liga mistrů jen nádherné koupání ve vaně s bublinami. Potěší, užijete si ho. Jenže si nezaplavete. Vana není bazén. Liga mistrů bez nejlepší ligy v Evropě není úplně tou značkou s leskem, jakou by mohla (chtěla) být.

Všichni investoři projektu si zaslouží respekt za to, jak dlouho soutěž žije a na jakou úroveň se organizačně dopracovala. Podobných nápadů už bylo dost a zatáhla se za nimi opona. Liga mistrů vyjela na vysokou úroveň. Upřímně, pro lidi na zimáku, kde každý stadion má úplně jiné parametry a nebude splňovat přísné normy, které se vztahují na fotbalovou TOP soutěž, víc asi dělat už nejde. V televizi si přenos užijete díky zvukům ze střídaček, dobrým střihům i netradičně umístěným kamerám. Přes sociální sítě pak probíhá dobrý útok na mladé generace. Tady je soutěž hodně silná, ve všech těch blbůstkách kolem hokeje. Zásadně už těžko něco změníte a vylepšíte.

Pak je tady ale jeden problém. Přes všechny akce a show okolo jde o soutěž, která (v lepším případě) plní zimáky v play off. Jenže třeba ve Stockholmu, kde hrál Hradec semifinále, byla hala poloprázdná. V Göteborgu chodí na Frölundu v domácí soutěži přes deset tisíc lidí, v poslední sezoně Ligy mistrů jich dorazilo průměrně jen 3494. Průšvih je, že jde o totálního vládce soutěže a návštěvnost tady dokonce klesla, o 500 lidí na utkání. V Bernu chodila na Ligu mistrů dřív i desetitisícová návštěva, teď to byla půlka. Když sečtete všechny kluby, průměrně na zápas přijde něco kolem 3500 diváků. Dramatický posun nahoru to není.

Frölunda vyučila ve finále LM Hradec. Jak bitvu prožívali fanoušci?

Z toho se může vyklubat problém. Co nového Liga mistrů přinese? Kam se dál posune? Formát je naprosto v pořádku, 32 týmů je ideální, hrát ve skupinách po čtyřech s následným play off taky. Začít těsně před sezonou? Nejspíš taky jediná možnost, jak se nacpat do termínových listin. A stejně není Evropa paf z toho, jak do sebe vrazí finský, český, švédský a švýcarský hokej. Aby se kluby na Ligu mistrů těšily, musí jim generovat peníze. Pokud se nepohrnou do hal davy, těžko sponzoři vytáhnou miliony nad rámec plánu.

Fatální může být, že nevidíte extra boom na silných hokejových trzích, v Bernu zájem padá, v Mannheimu sice trochu roste, jenže ve Švédsku si k soutěži pořád hledají cestu. Hráči ne, ti v hradecké šatně slavili ještě i víc jak hodinu po zápase, cítili jste z kabiny vůni sektu, viděli jste lahve od piva a otevřenými dveřmi mohli spatřit, jak polonazí svalovci zvedají někoho nad hlavu. Party hard! Frölunda si triumf užila, divočila. Ale zapomeňte, že by kvůli tomu spadl Göteborg.

Schválně si tedy položte otázku, kam soutěž může ještě růst? Vidím dva zásadní scénáře. Pokud nikam, jen bude zlepšovat show, tak postupně uvadne. Ne hned, časem. Druhý je riskantní, za každou cenu ulovit KHL, domluvit se s ní na modelu, který by byl pro ni zajímavý. Víte, jak Rusové rádi světu dokazují, že jsou nejlepší. Samozřejmě by se chytili, pokud by účast byla zajímavá i finančně. S tím ale drhne předpoklad, že se všechno drží ve střízlivých ekonomických mantinelech. Kvůli Rusku se musí najít cesta, jak Ligu mistrů roztočit. Třeba i s rizikem, že projekt krachne, protože jinak spíš usne.

Soutěž nemůže mířit nikam jinam než ke KHL, aby se mohla pyšnit, že pohár přebírá nejlepší tým Evropy. Takhle je to jen švédsko-finsko-švýcarsko-česko-německo-polsko-běloruské mistrovství s dalšími přilehlými zeměmi. Vždycky bude, pokud se nepřijde s východním plánem.

Jak dlouho ale pak vůbec bude?