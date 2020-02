Naše nátura bohužel Kruppa nepřijala. Jandač za Hořavou může fungovat | iSport.cz

Sparta propustila Uweho Kruppa. Co jsem slyšel z různých stran, tak trenér ani nestihl dojet s týmem do Třince na zápas a musel se vracet zpátky do Prahy, to samé jeho parťák Jarda Nedvěd. Z tohoto úhlu pohledu je to poměrně šílená akce. Trochu kulturnější odchod z klubu by nebyl od věci, vždyť Sparta je pořád pojem.