Přestup roku? Proč ne. Ať Chytil vymění Jurečku, opak nedává smysl

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Rachotivý nástup na novou slávistickou adresu prožívá Mojmír Chytil. Byť ani v jednom ze dvou úvodních zápasů nenastoupil v základní sestavě, užívá si skvostnou bilanci dvou branek a jedné asistence. Co by za ni dal třeba Václav Jurečka… Je jen otázkou času, kdy se zásilka z Olomouce dostane mezi vyvolené, nehledě na neproměněnou penaltu v Českých Budějovicích.

Na Chytilovi je nejlepší, s jakým sebevědomím a neskrývanou drzostí načal (dosud) životní angažmá. I když se čtyřiadvacetiletému útočníkovi čas od času něco nepovede, neschovává se, v prostoru okolo šestnáctky aktivně operuje a cpe se do koncovky. Pokud bude takto pokračovat, přičemž vzhledem k pozoruhodnému umění a příkladnému charakteru není důvod si myslet opak, půjde o přestup roku.

Lukáš Provod o Chytilovi hovoří jako skromném a hodném klukovi. Jindřich Trpišovský si pochvaluje, jak se snaží ukázanou kvalitou v tréninku i v zápasech nenásilně proniknout do mužstva. Je vidět, že z Hané dorazil správně nastavený kluk, který přesně ví, čeho chce dosáhnout a jak toho dosáhnout.

Je možné, že v příštím kole proti Zlínu dostane příležitost v základní sestavě. Srovnat hlavu, nebo zakoupit kompas k zaměření branky, totiž potřebuje král střelců minulého ročníku Václav Jurečka. I on se gólových hodů jistě dočká, v dalším ligovém pokračování by však měl Trpišovský vypustit do arény žhavého Chytila.

Držet na lavici útočníka s nejlepší formou totiž nedává smysl. Obzvlášť před blížícím se vstupem do třetího předkola Evropské ligy.