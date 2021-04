Vrána může hrát v Detroitu bez nervů. Izolace je nápor, už je toho moc

Jakub Vrána dal po příchodu do Detroitu v zápase čtyři góly. Hned jsem mu psal. Dostává šanci, tým hraje bez nervů. Vědí, že nepostoupí do play off, můžou si dovolit chybu, což jim možná víc vyhovuje. Vránič se dostal do mužstva, které se buduje. Mají jeho, Ríšu Pánika, první, druhá kola draftu. Myslím, že v příštích letech budou hodně kousat. Na Kubovi chtějí stavět, to byl jeden z důvodů, proč ho brali.