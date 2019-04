Trénuj jako Trpišovský! Kouč Slavie dává naději celému českému fotbalu | iSport.cz

Marcos Alonso oslavuje s Olivierem Giroudem gól do sítě pražské Slavie v prvním čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Nadšení fotbalisté Chelsea slaví branku do sítě Slavie • Sport

Zklamaní fotbalisté Slavie poté, co doma prohráli s Chelsea 0:1 • Pavel Mazáč / Sport

Pro všechny je to zklamání. Prohra hodně narušuje naše postupové plány. Konec citace. Čas od času přijde ta krásná chvíle, kdy trenér českého týmu – opakuji: českého týmu – hovoří o úmyslech přejít přes Chelsea, a ještě k tomu do semifinále Evropské ligy. A nikdo se tomu nesměje. Spíš se to vezme jako něco běžného. Takhle mluvil po porážce 0:1 s londýnským velkoklubem slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Muž, jehož tvář v kšiltovce zosobňuje heslo Nic není nemožné.