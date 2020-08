Tomáš Souček: až příliš kladný hrdina. A to je (prý) teprve v půlce… | iSport.cz

Euforie české hvězdy! Tomáš Souček slaví branku za West Ham do sítě Watfordu • Reuters

Když fotbalové ankety vyhrávají brankáři, tak něco není v pořádku… Jako ty tuzemské: jakmile už prvenství přestane z vysokých štaflí česat Petr Čech, tak si přijde Tomáš Vaclík! Vypadá to však, že český fotbal je už zase v pořádku. Což je samozřejmě nadsázka, navíc triumfy mužů v rukavicích byly zasloužené. Přece jen to však o něčem vypovídá – o tom, že jinde na hřišti v takových letech špičková kvalita chybí.

Do Čechových zlatých let se tak jak ve „svazovém“ Fotbalistovi roku od 2008 vklínili jen David Lafata a Vladimír Darida, v novinářském Zlatém míči dokonce od roku 2004 vedle Davida Lafaty už „jen“ samotný Pavel Nedvěd. Nyní se k nim přidal po životní sezoně i Tomáš Souček – báječný podzim v dresu Slavie stačil v březnu na vítězství v anketě kopírující běžný kalendář, výkony přidané na hostování v anglickém West Hamu i k té druhé, hodnotící klasickou sezonu. Nejen tím dokázal něco mimořádného. Výjimečný je totiž i on sám – tím, že je normální. A že se na vrchol vydrápal i navzdory tomuhle „hendikepu“.

Souček je zosobněním odpovědnosti, skromnosti, nesobeckosti, právě až nedvědovské píle a vůle. Není to příběh obrovského talentu, který bije do očí a kaž­dého uhrane. Spíš dřiny a třeba i překonávání předsudků, které probouzela jeho postava a ne zrovna učebnicový styl běhu, jenž nebyl zrovna čítankový. Jestli se proto v Součkovi mnozí mýlili nebo na něj vsadili třeba i jen shodou náhod, není úplně fér jim to vyčítat.

Ostatně, vždyť nechybělo mnoho a nemuselo dojít ani na osudové spojení i spojenectví s trenérem Jindřichem Trpišovským. Vždyť při prvním ze tří jejich setkání byl Souček málem odlifrován z Žižkova, kde to zprvu dost krkolomně zkoušel na hostování poté co neuspěl na testech v jiných druholigových klubech.