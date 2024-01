Ivan Hašek jako terč pro přesné střely. Byla ale vlastně jiná možnost?

KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Mluvil jasně, soustředěně, s pokorou i odhodláním. Jako muž, který si uvědomuje okolnosti svého nástupu a vše, co s tím souvisí. I to, jak se za takových podmínek prezentovat. Takhle začal Ivan Hašek na inaugurační tiskové konferenci své angažmá u reprezentace. Misi, do níž vstupuje s terčem na zádech, jak sám zmínil, a střely pochybností letí už s velkým předstihem.

Nejprve ještě k hledání, pardon výběru kouče národního týmu. Typické pro český fotbal je, že se odehrával v nepřipravených kulisách, bez promyšlené strategie a vybudované infrastruktury, kdy čerstvě jmenovaný technický ředitel Erich Brabec nahazuje maltu, zatímco padá lešení. To je však na samostatnou analýzu, Haškovi to vyčítat nelze. To by teď taky nešlo jmenovat nikoho.

Reálně vzato, mnoho možností nebylo. Tedy pokud generalita FAČR vyloučila – pro mě nejvhodnější – variantu zahraničního trenéra, přičemž zazněl „argument“ mixující nejstrašnější frázi, stereotyp a předsudek, který v domácím fotbale přežívá. „Česká mentalita je specifická, českou reprezentaci vždy vedli čeští trenéři,“ prohlásil šéf asociace Petr Fousek.

Je paradoxní, že dveře kandidátům z ciziny přibouchne zrovna muž, jenž má