Všechno nejlepší, Ibrahime! Traorého návrat do Zlína jako oslava majstrštyku

Českobudějovický brankář Martin Janáček se marně pokouší zastavit míč, který poslal Traoré skoro z půlky do branky • Michal Beránek / Sport

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | Po reprezentační přestávce se opět rozběhne fotbalová FORTUNA:LIGA a já se vydám na cesty. V neděli zamířím do Zlína, kde se představí lepšící se Plzeň. A s ní jedna letní akvizice, která vzestupu Viktorie vydatně pomáhá: Ibrahim Benjamin Traoré.

Dvanáct soutěžních zápasů, čtyři góly a dvě asistence. V průměru tedy v každém druhém startu branka či nahrávka. Snad ani sám ostřílený záložník z Pobřeží slonoviny nečekal, že mu to po přestěhování na západ Čech takhle hladce půjde. Já s tím určitě nepočítal. Spíš jsem se obával, že si Viktoria pořídila dalšího drahého přestárlého koně, který už rozhodně moc nepotáhne.

Ne že bych nevěřil jemu osobně. Jen jsem měl takové tušení, že se sveze s negativním trendem plzeňských posil za poslední rok. Řada z nich se totiž zrovna moc nepovedla. Neprosadil se Václav Pilař či Roman Květ. Ti přitom v předchozích působištích podávali kvalitní výkony.

Angažování Fortuna Basseyho, Reného Dediče, Mohameda Tijaniho či Kristiho Qoseho se dají rovnou označit za zklamání, přešlap či posledním případě za trapas. Soud dosud nebyl vynesen nad Václavem Jemelkou, Adamem Vlkanovou a Matějem Vydrou. Ovšem faktem zůstává, že svého času patřili do českého národního týmu a dnes se nedostanou do základní sestavy ani v Plzni. A to je k zamyšlení.

Zato inventura letošních letních nákupů je daleko radostnější. Slibně se ukazuje libérijský reprezentant Sampson Dweh a je zřejmě jen otázkou času, kdy bude hostování z Vyškova přetaveno v trvalý přesun. Skvělým tahem je využitá opce na Rafia Durosinmiho. No a pak je tu Traoré. Úlovek zdarma a o to cennější.

V sobotu slaví 35. narozeniny. A sálá z něj taková pohoda, že může klidně válet dalších pět let. Ostatně, v české lize by kvalitní výkony veterána po čtyřicítce nebyly ničím novým ani výjimečným.

Pravda, už není nejrychlejší a snad proto ho Slavia uvolnila. Na hráče středu pole tam mají vyšší nároky z hlediska pohyblivosti a dynamiky. Ovšem rodák z Abidžanu to vynahrazuje vytrvalostí, předvídavostí a hlavně obrovskou dávkou zkušeností. A hlavně – je Rodri sprinter? Nebo Ilkay Gündoğan? Nejsou, viďte?! Jenže jsou chytří, inteligentní a vědí, kdy a kam se postavit a kdy a jak vyrazit tam, kde se odehrávají klíčové zápasové situace.

Díky tomu byl Traoré autorem jednoho z nejslavnějších gólů slávistické historie. Ještě dnes, když si vzpomenu na ten nádherný březnový večer a fantastickou atmosféru, která přes televizní obrazovku pronikla až do mého obývacího pokoje, běhá mi mráz po zádech.

A abychom z něj nedělali muže s 15 minutami slávy, důležitých zásahů a rozhodujících výkonů bylo mnohem víc. Namátkou připomeňme Genk, Fenerbahce, LASK Linec či Feyenoord.

Tohle vše si s sebou přinesl do nového působiště. A mnohem více. Také profesionální přístup a schopnost rychle se aklimatizovat. Už v červenobílém dresu se netajil tím, že by zvládl rozhovor v češtině. Jeho ochotu pomáhat mladým hráčům z Afriky jistě Dweh s Durosinmim ocení. Přesně takového fotbalového tátu ve své fázi kariéry potřebují. Může jim dát i příklad, jak se přizpůsobit nelehkým podmínkám. Třeba když vaše partnerka se synem žije ve Francii a vy provozujete vztah na dálku. A přesto si neustále držíte špičkový standard. Dovedu si rovněž představit, že Plzeň může takovou osobnost využít způsobem, jaký se nabízel i ve Slavii – tedy po skončení aktivní kariéry.

Když se tak ohlédnu za Traorého dosavadní kariérou, divím se vlastně jen dvěma věcem. Že ho české prvoligové kluby objevily tak pozdě. Vždyť hrál víc než dva roky za Táborsko a do Zlína přišel v 28 letech. A že má na kontě jen jediný start za reprezentační celek Pobřeží slonoviny. O jeden méně než krajan Tiémoko Konaté, jenž svůj potenciál spíš promrhal.

Ale třeba prostě zrál pomaleji. Při svém návratu na zlínskou Letnou, kde si udělal dobré jméno, to může opětovně dokázat. Už teď se ale dá hovořit o přestupovém majstrštyku.