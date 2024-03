Chladná atmosféra na Dynamu? To se proti Spartě změní. Když jsem viděl...

Během zimní přestávky už mnozí České Budějovice odepsali. Odchody trenérů, spory v klubu, chybějící finance, dluhy hráčům… Nebyla to právě ideální příprava na rozhodující půlrok.

Alespoň prozatím se zdá, že to Dynamo jakžtakž ustálo. Do čela realizačního týmu postavilo místní srdcaře, což byl výborný tah. Závazky hráčům se podařilo vyrovnat a dokonce přišly i nějaké posily. Mužstvo už nehraje tak naivně a nenabíhá si na vidle. Vsadilo na sílu domácího prostředí, kde na jaře dosud neprohrálo. Jediné, co mu na stadionu schází, je bouřlivější atmosféra. Když jsem viděl, co dokáže českobudějovické hokejové publikum v play off, přemýšlel jsem, proč je atmosféra na Střeleckém ostrově někdy tak chladná a komorní. To by však proti Spartě jistě platit nemělo.

Hned velikonoční utkání proti obhájci ligového prvenství by ovšem mělo ukázat, kam až sahají limity Dynama. To hraje slušný fotbal, jenže nedůsledně brání. Za posledních pět kol obdrželo 13 branek. Samostatnou kapitolou jsou obranné standardní situace, při nichž jsou Jihočeši nejhorší v celé soutěži.

Jelikož jen málokdy umějí dohrát s nulou na kontě inkasovaných gólů, přicházejí o dobře rozehraná utkání. Body prohospodařili dokonce i se Zlínem a Karvinou, což jsou přímí konkurenti v boji o záchranu. Tyhle ztráty mohou v konečném účtování mrzet.

Myslím, že Sparta má dostatečně zkušené a kvalitní mužstvo na to, aby chyb a nedostatků Českých Budějovic využila. Je produktivní, byť v poslední době ne tolik, a standardky má nacvičené perfektně, ačkoli i tady došlo oproti mistrovské sezoně k určitému útlumu.

Podle papírových předpokladů by to tedy mělo být jasné. Jenže někteří sparťanští reprezentanti se nepotkali právě s oslnivou formou a celý tým potřebuje restart. Očekávám však, že svou úlohu splní.