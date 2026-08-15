ME v atletice 2026: program 6. dne, kdy startují Češi?
- Od 10. do 16. srpna se koná ME v atletice 2026. Nyní pokračuje šestým dnem.
- Celkem se dnes představí devět českých zástupců.
- V akci mimo jiné uvidíme Lurdes Glorii Manuel a Jakuba Vadlejcha, kteří mají největší šanci na medaili.
Sobota 15. srpna - dopolední program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|8:30
|Chůze půlmaraton (M) - finále
|Albert Kukla
|8:30
|Chůze půlmaraton (Ž) - finále
|Alžběta Franklová, Eliška Martínková a Ema Klimentová
|8:30
|Chůze maraton (M) - finále
|Jaromír Morávek
|8:30
|Chůze maraton (Ž) - finále
|11:25
|Sedmiboj (Ž) - skok do dálky
|Adéla Tkáčová
|12:50
|Skok do dálky (Ž) - kvalifikace
|12:55
|Sedmiboj (Ž) - hod oštěpem
|Adéla Tkáčová
|13:15
|1500 m (Ž) - rozběhy
|Kristiina Sasínek Mäki
|13:40
|4x100 m (Ž) - rozběhy
|14:00
|4x100 m (M) - rozběhy
Sobota 15. srpna - večerní program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|20:45
|Sedmiboj (Ž) - 800 m
|Adéla Tkáčová
|21:01
|Hod oštěpem (M) - finále
|Jakub Vadlejch
|21:07
|Výška (Ž) - finále
|21:10
|400 m (Ž) - finále
|Lurdes Gloria Manuel
|21:17
|Trojskok (M) - finále
|21:25
|10000 m (M) - finále
|22:07
|1500 m (M) - finále
|22:33
|4x100 m (M) - finále
|22:48
|4x100 m (Ž) - finále
Česká účast během 6. dne mistrovství Evropy v atletice 2026
Během šestého dne se pustí do boje i zástupci chodeckého sportu, představí se celkem pět chodců. Do rozběhů na 1500 metrů se zapojí Kristiina Sasínek Mäki, avšak největší pozornost přitáhnou Lurdes Gloria Manuel a Jakub Vadlejch, kteří postoupili do finále svých disciplín a budou bojovat o medaile.
- Muži: Albert Kukla (chůze půlmaraton), Jaromír Morávek (chůze maraton), Jakub Vadlejch (hod oštěpem)
- Ženy: Adéla Tkáčová (sedmiboj), Alžběta Franklová, Eliška Martínková a Ema Klimentová (chůze půlmaraton), Lurdes Gloria Manuel (400 m), Kristiina Sasínek Mäki (1 500 m)
Kde sledovat ME v atletice 2026 živě?
Kompletní program ME v atletice 2026 nabídne v přímém přenosu stanice ČT Sport.