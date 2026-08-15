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ME v atletice 2026: program 6. dne, kdy startují Češi?

Jakub Vadlejch postoupil do finále v hodu oštěpem.
Jakub Vadlejch postoupil do finále v hodu oštěpem.Zdroj: ČTK / AP / Ashley Landis
Kristiina Sasínek Mäki na olympiádě v Paříži
Halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel postoupila do finále na ME.
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Otakar Plzák
ME v atletice
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  • Od 10. do 16. srpna se koná ME v atletice 2026. Nyní pokračuje šestým dnem.
  • Celkem se dnes představí devět českých zástupců.
  • V akci mimo jiné uvidíme Lurdes Glorii Manuel a Jakuba Vadlejcha, kteří mají největší šanci na medaili.

Sobota 15. srpna - dopolední program

ČasDisciplínaČeská účast
8:30Chůze půlmaraton (M) - fináleAlbert Kukla
8:30Chůze půlmaraton (Ž) - fináleAlžběta Franklová, Eliška Martínková a Ema Klimentová
8:30Chůze maraton (M) - fináleJaromír Morávek
8:30Chůze maraton (Ž) - finále 
11:25Sedmiboj (Ž) - skok do dálkyAdéla Tkáčová
12:50Skok do dálky (Ž) - kvalifikace 
12:55Sedmiboj (Ž) - hod oštěpemAdéla Tkáčová
13:151500 m (Ž) - rozběhyKristiina Sasínek Mäki
13:404x100 m (Ž) - rozběhy 
14:004x100 m (M) - rozběhy 

Sobota 15. srpna - večerní program

ČasDisciplínaČeská účast
20:45Sedmiboj (Ž) - 800 mAdéla Tkáčová
21:01Hod oštěpem (M) - fináleJakub Vadlejch
21:07Výška (Ž) - finále 
21:10400 m (Ž) - fináleLurdes Gloria Manuel
21:17Trojskok (M) - finále 
21:2510000 m (M) - finále 
22:071500 m (M) - finále 
22:334x100 m (M) - finále 
22:484x100 m (Ž) - finále 

Česká účast během 6. dne mistrovství Evropy v atletice 2026

Během šestého dne se pustí do boje i zástupci chodeckého sportu, představí se celkem pět chodců. Do rozběhů na 1500 metrů se zapojí Kristiina Sasínek Mäki, avšak největší pozornost přitáhnou Lurdes Gloria Manuel a Jakub Vadlejch, kteří postoupili do finále svých disciplín a budou bojovat o medaile.

  • Muži: Albert Kukla (chůze půlmaraton), Jaromír Morávek (chůze maraton), Jakub Vadlejch (hod oštěpem)
  • Ženy: Adéla Tkáčová (sedmiboj), Alžběta Franklová, Eliška Martínková a Ema Klimentová (chůze půlmaraton), Lurdes Gloria Manuel (400 m), Kristiina Sasínek Mäki (1 500 m)

Kde sledovat ME v atletice 2026 živě?

Kompletní program ME v atletice 2026 nabídne v přímém přenosu stanice ČT Sport.

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