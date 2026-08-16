ME v atletice 2026: program 7. dne, kdy startují Češi?
- Dnes končí mistrovství Evropy v atletice, které hostí Birmingham.
- Tereza Hrochová se představí v ženském maratonu, Kristiina Sasínek Mäki zase ve finále běhu na 1500 metrů.
- Jak si povedou poslední dvě česká želízka v ohni?
Neděle 16. srpna - dopolední program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|8:30
|Maraton (Ž) - finále
|Tereza Hrochová
|9:10
|Maraton (M) - finále
Neděle 16. srpna - večerní program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|20:30
|Skok o tyči (M) - finále
|20:55
|Hod oštěpem (Ž) - finále
|21:05
|Skok do dálky (Ž) - finále
|21:35
|4x100 m MIX - finále
|21:50
|3000 m steeplechase (M) - finále
|22:13
|1500 m (Ž) - finále
|Kristiina Sasínek Mäki
|22:33
|4x400 m (Ž) - finále
|22:48
|4x400 m (M) - finále
Česká účast během 7. dne mistrovství Evropy v atletice 2026
Poslední den si odbude premiéru Tereza Hrochová, která vyběhne do ženského maratonu. Poslední českou zástupkyní na šampionátu bude běžkyně Kristiina Sasínek Mäki. Ta v sobotu úspěšně postoupila do finále běhu na 1500 metrů.
- Muži:
- Ženy: Tereza Hrochová (maraton), Kristiina Sasínek Mäki (1500 m)
Kde sledovat ME v atletice 2026 živě?
Kompletní program ME v atletice 2026 nabídne v přímém přenosu stanice ČT Sport.