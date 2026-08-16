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ME v atletice 2026: program 7. dne, kdy startují Češi?

Kristiina Sasínek Mäki postoupila na mistrovství Evropy do finále patnáctistovky
Kristiina Sasínek Mäki postoupila na mistrovství Evropy do finále patnáctistovkyZdroj: ČTK
Kristiina Sasínek Mäki postoupila na mistrovství Evropy do finále patnáctistovky
Česká běžkyně Tereza Hrochová poběží maraton na ME
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Otakar Plzák
ME v atletice
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  • Dnes končí mistrovství Evropy v atletice, které hostí Birmingham.
  • Tereza Hrochová se představí v ženském maratonu, Kristiina Sasínek Mäki zase ve finále běhu na 1500 metrů.
  • Jak si povedou poslední dvě česká želízka v ohni?

Neděle 16. srpna - dopolední program

ČasDisciplínaČeská účast
8:30Maraton (Ž) - fináleTereza Hrochová
9:10Maraton (M) - finále 

Neděle 16. srpna - večerní program

ČasDisciplínaČeská účast
20:30Skok o tyči (M) - finále 
20:55Hod oštěpem (Ž) - finále 
21:05Skok do dálky (Ž) - finále 
21:354x100 m MIX - finále 
21:503000 m steeplechase (M) - finále 
22:131500 m (Ž) - fináleKristiina Sasínek Mäki
22:334x400 m (Ž) - finále 
22:484x400 m (M) - finále 

Česká účast během 7. dne mistrovství Evropy v atletice 2026

Poslední den si odbude premiéru Tereza Hrochová, která vyběhne do ženského maratonu. Poslední českou zástupkyní na šampionátu bude běžkyně Kristiina Sasínek Mäki. Ta v sobotu úspěšně postoupila do finále běhu na 1500 metrů.

  • Muži
  • Ženy: Tereza Hrochová (maraton), Kristiina Sasínek Mäki (1500 m)

Kde sledovat ME v atletice 2026 živě?

Kompletní program ME v atletice 2026 nabídne v přímém přenosu stanice ČT Sport.

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