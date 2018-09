Samba! Nová atletická superhvězda slibuje, že v Ostravě zatančí

Samba! To je jeho jméno. A on nad překážkami opravdu létá tak, jako by tančil. Jeho trenér říká, že sledovat ho je jako sledovat koncert. Katarský atlet Abderrahman Samba je letos v disciplíně na 400 metrů překážek neporažený, přiblížil se i světovému rekordu a po vítězstvích je zvyklý předvádět radostné tanečky. „Když vyhraju, určitě zatančím!“ slibuje před svým sobotním závodem na Kontinentálním poháru v Ostravě.