Vrzalová vzpomíná na divoké mládí i problémy: Potřebovala jsem kopnout

Facek dostala nepočítaných. I když dostala. Simona Vrzalová upřímně přiznává, že si za drtivou většinu z nich mohla sama. Divoká puberta, zdravotní problémy, atletické útěky a návraty. Těžké časy, kdy místo světových závodů kousala učňovskou dřinu v kuchyni a po večerech pak pomáhala rodičům ve večerce v rodném Českém Těšíně. „Možná mi ty odchody a návraty nakonec pomohly,“ přemítá Vrzalová v rozhovoru pro Sport. „Uvědomila jsem si, co opravdu chci. Hodně lidí do toho dává maximum v dorosteneckém, juniorském věku a pak už se nemají kam posunout. Já měla tohle období docela proflákané, tak se možná i díky tomu teď docela zlepšuju. Jinak bych třeba byla dávno zraněná, opotřebovaná.“ Na Kontinentálním poháru poběží Vrzalová za výběr Evropy

Už jste tedy tu nominaci vstřebala?

„Právě, že ještě ani moc ne. Když jsem se o nominaci po mistrovství Evropy dozvěděla, brala jsem to tak nějak normálně. Až za pár dní mi došlo, že nebudu reprezentovat ani Vítkovice, ani republiku, ale celou Evropu! Ty jo, to asi musím víc posilovat. (usmívá se) Odpovědnost si začínám uvědomovat až teď, je to i docela stresující.“

Člověk by řekl, že vám to spíš sebevědomí dodá…

„To jo, samozřejmě, ale zodpovědnost cítím velkou. Trenér to ještě vylepšil tím, že Kontinentální pohár je po olympiádě druhá největší atletická událost. Takže jsem ráda, že jsem se tam dostala. Navíc to bude doma, v Ostravě. Super. Na Tretře se mi docela dařilo, zaběhla jsem si tam nejlepší výkon, tak doufám, že mi domácí prostředí zase pomůže.“

Když se podíváme zpátky na vaši kariéru, odchody a návraty, tak to vypadá jako malý zázrak. Souhlasíte?

„To jo. Nikdy by mě nenapadlo, že bych mohla na Kontinentálním poháru běžet. Ani ve snu. Už jsem měla mít volno, posledním závodem na dráze mělo být mistrovství republiky.“

Měla jste už odpočinkové plány?

„Měla, chtěla jsem jet k babičce. Tak pojedu později.“

Kam?

„Na Slovensko – Štúrovo.