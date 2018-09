Kontinentální pohár: Staněk se zlobí, nedostal ani triko. Už doprava byla šok

Když Staněk fasoval závodní věci, blankytně modré triko Evropy mezi nimi nenašel. „Dostal jsem jedno bílé tričko s límečkem a nějaké černé triko, co měl Haratyk, které nesnáším. Má uříznuté rukávy tak, že mě to řeže do rukou. Tak jsem říkal, že budu házet ve svém triku, na které jsem zvyklý. A že mi logo zalepí.“

Nedorozumění Staněk nechápal. „Mě šokovala už ta doprava. Jsme tu čtyři Češi, tohle by se nestalo na republikových družstvech… Aby se mě Češi ptali, co tady dělám a jestli jdu závodit… Ti byli úplně v šoku, omlouvali se mi, ale nevím, kdo za to mohl. Tohle byl solidní nepořádek a s těmi dresy taky.“¨

Formulář prý přitom vyplňoval dlouho dopředu. „Pochopil bych, kdyby měli XXL a nebylo mi. To neřeknu ani popel. Ale že si objednám XXL, přijdu tam a ono není vůbec nic? Kdybych si nepřivezl svoje věci, hážu nahatej? Tohle se nepovedlo.“

Nebyl sám, problémy měli i další. „Diskaři si taky stěžovali, Gudžius je tam málem zašlapal do země, ale co může udělat?“ Že by se závodilo do půl pasu? Staněk se jen pousmál. „To by byl podle mě divácky atraktivní formát soutěže. Pro ženský. Nevím, jak pro chlapy.“