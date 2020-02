Armand Duplantis. Nový Bolt atletiky, říká o tyčkařské senzaci Kudlička | iSport.cz

Jak blízko byl Duplantis ke světovému rekordu?

„Za mě to byl skočený skok. Že si to shodil loktem je takové lajdáctví. Těžiště, všechno měl za latí. Nechal tam ruku a shodil to, strašná škoda. Na druhou stranu budou z tyčkařského pohledu jiné závody, věřím, že to skočí.“

Co říkáte na to, že Duplantis takhle zazářil hned v prvním závodě sezony?

„Je to výjimečný člověk, samozřejmě, začít šesti metry je teda neskutečné. Řekne se, šest metrů je super. Ale lidi on opravdu mohl začít světovým rekordem.“

Když Duplantis běží s tyčí, vypadá, že téměř letí, je právě tohle jeho kouzlo?

„Alfou omegou na té tyči je energie, kterou naberete na rozběhu. On k tomu běží krásně, pak se energie sčítá, dá se s tím hezky pracovat. Navíc, tohle nebyla žádná exhibice. Byl to mítink s ostatním disciplínami, přerušením závodu. Já vám říkám, že bude deja vu. Před šesti lety vzal Lavillenie svěťák Bubkovi v Doněcku. Tak teď ho vezme Duplantis Lavilleniemu u něj doma v Clermont Ferrand (mítink se koná 23. února – pozn. red.)“

Kam až se může Duplantis dostat?

„Když se podíváte, jak skákal svěťáky Sergej Bubka, tak to byly výkony na laťkách, které tehdy zůstávaly na stojanech. Teď jsou laťky na kratších kolících a Duplantis málem skočil světový rekord. Ve dvaceti letech tady roste slušný fenomén téhle disciplíny. Pokud atletika bude postrádat Bolta a vkládala naděje do čtvrtkaře Van Niekerka, tak Duplantis, jestli vydrží zdravý a bude tohle předvádět, bude atletická tvář číslo jedna.“

Pomůžou mu k tomu jeho americké kořeny?

„Je to všechno jednodušší, co se týče rozhovorů, veškeré komunikace. Ale fakt, klobouk dolů. Když skočil Lavillenie před šesti lety světový rekord, jeho forma měla postupnou gradaci. To je normální, každým závodem se zlepšujete. Ale Duplantis takhle skočil v prvním závodě sezony. Sergej se bude chytat za hlavu.“

Proč?

„Logicky skákal svěťáky po centimetrech. Kdyby si v té době nastavil 525, 530, byla to reálná výška, kterou mohl skočit. A bylo to o ničem jiném. Na to historie neptá…“