Bolavá pata vzala Vrzalové letní sezonu. Závody jsou zatím katastrofa, říká | iSport.cz

Vrzalovou zastavily problémy s ostruhou na patě. „Halové mistrovství Evropy bylo vlastně můj poslední závod, venku jsem pak vůbec nevyběhla,“ líčí Vrzalová. „Pata mě pobolívala už loni v hale, ale nijak jsem to neřešila, protože mě to nebolelo při běhání. V květnu jsem šla první trénink v tretrách a nemohla jsem pak chodit asi dva týdny... Vleklo se to strašně dlouho. Byla to sice jen patní ostruha, ale je to takové blbé zranění, protože dlouho trvá, než se člověk z toho dostane.“

Patu léčila klidem, laserem, nárazovými vlnami i injekcemi. „Všechno dohromady, ale strašně to trvá. Navíc jsem dvakrát absolvovala stejné kolečko, protože poprvé mi to nepomohlo.“ Nepříjemnou pauzu se snažila brát pozitivně. „Být takhle zraněná letos, kdy je olympijská sezona, by bylo mnohem smutnější. Brala jsem to tak, že se prostě musím dám dohromady na další sezonu.“

Na trénincích se Vrzalová znovu cítí velmi slušně. Před rokem v Ostravě na Czech Indoor Gala zaběhla na patnáctistovce čas 4:05,73 minuty a překonala letitý halový rekord Ivany Kubešové. Na takové časy si ještě bude muset počkat. „Na tréninku to vypadá super, běhám podobné časy jako loni, ale závody mám za sebou dva a oba byly katastrofa,“ směje se Vrzalová. „Musím se trochu rozběhat. Věřím, že to bude lepší.“

Po odložení halového mistrovství světa v Číně kvůli epidemii koronaviru se Vrazlalová jako všichni ostatní soustředí na boj o olympiádu. „Po pravda, ulevilo se mi, že mistrovství v Číně zrušili, kvůli epidemii se mi tam ani moc nechtělo,“ hlásí upřímně. „Olympijský limit je sice tvrdý, kolem čtyři nula čtyři, ale už jsem to skoro zaběhla. Věřím, že to zvládnu, pokud mi zdraví vydrží.“