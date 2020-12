Bendová o hubnutí, jídle i postavě: Můj zadek v televizi mě nepohoršuje

Že správná strava hraje v profesionálním sportu zcela zásadní roli, poznala na vlastní kůži. Kvůli nevhodnému jídelníčku extrémně zhubla a léčila se i z vážné nemoci. „Bylo to opravdu špatný, ale hodně jsem se z toho poučila," říká česká sprinterka Nikola Bendová. Jak si hlídá svoji postavu dnes? A jak to má v kuchyni její přítel, fotbalista Daniel Köstl?

Co jste měla dnes k snídani?

„Protože jsem po dlouhé době na návštěvě u rodičů, měla jsem makovec od mamky. Dělává ho ale v trochu zdravější verzi z pohankové mouky a s kokosovým cukrem.“

Kdybyste nebyla zrovna u rodičů, měla byste něco o trochu zdravějšího?

„Určitě. Často si dělám různé kaše nebo vajíčka. Miluju třeba i krekry, které si mažu arašídovým máslem. Většinou mám k snídani i nějaké ovoce. Snažím se kombinovat sacharidy a bílkoviny, abych byla co nejdéle nasycená. Vstávám totiž dost brzo a dopoledne pak mívám většinou tréninky. Mezi obědem a snídaní mám někdy i šest hodin. Dobře se na začátku dne najíst je tak pro mě extrémně důležité.“

Jak moc si musíte jako sprinterka hlídat postavu?

„Snažím se hlídat docela dost, protože pro výkon potřebuju živiny, které do těla nedostanu, pokud budu jíst od rána do večera jen čokoládu. Chci tělu dodat všechny vitaminy, minerály i bílkoviny, a to je především ten důvod, proč se snažím jíst zdravě. Mám naštěstí dobrou genetiku, takže kvůli postavě se tolik omezovat nemusím.“

V běžeckém dresu se toho asi moc neschová, že?

„Máte pravdu. Určitě by mi nebylo příjemné, kdybychom se svlékly do dresů a já měla oproti ostatním kila navíc. Nevadilo by mi to kvůli lidem, ale kvůli sobě. Chci vypadat dobře, cítit se dobře, a tím pádem podávat i dobré výkony.“

Máte předepsané, jakou velikost musí mít váš dres, jako je tomu třeba v beach volejbale?

„To ne. Já mám ale ráda typ dresu, co připomíná kalhotky a podprsenku. Je to takový holčičí střih. Jsou ale i atletky, které mají radši šortky a to třeba až takové dlouhé biker shorts. Občas je někdo vidět i v kombinéze. Žádné míry na to předepsané nemáme.“

Vnímáte ještě, že se na vás při závodě dívá několik set lidí a vy před nimi stojíte, jak říkáte, v podprsence a kalhotkách?

„Já musím říct, že se mi to líbí a cítím se v takovém dresu dobře. Atletiku to navíc dělá i atraktivnější. Myslím, že si to uvědomují třeba i média. Když je pak vysílání v televizi, často nás zabírají zezadu. Když se pak na takové video podívám a vidím, že tam vypadám dobře, pomyslím si: ježíšmarjá, uf, nevypadám tam tlustě, můžu to dát i dnes na Instagram.“ (smích)

Nevadí vám, když pak koukáte na televizi a vidíte tam záběry na svůj zadek? „Vůbec. Mně se líbí ženské tělo a to, když má někdo hezkou vysportovanou postavu. Takže mě to absolutně nepohoršuje, i když věřím, že se najdou takoví, kterým tyto záběry v televizi vadí. To vidím i u sebe na Instagramu.“

Máte na odvážnější fotky i negativní reakce?

„Ano. Když se mi nějaká fotka líbí, tak si ji prostě na Instagram dám a neřeším to. Občas mi pak přijde reakce od lidí, kteří to nepovažují za úplně oukej. Ale myslím, že to je v dnešní době úplně normální. Kdybych se měla zavděčit všem, tak na ten Instagram nemůžu dávat vůbec nic.“

Jak na takové hejty reagujete?

„Nijak. Nic jim neodepisuju a nesnažím se jim nic vysvětlovat. Ráda provokuju, takže s nějakými negativními reakcemi prostě počítám.“

Vážit 49 kilo byl opravdu extrém

Říkáte, že se ráda stravujete zdravě. Měla jste to tak vždycky nebo to přišlo až s věkem?

„O zdravou stravu jsem se začala hodně zajímat v patnácti. Hrozně mě to bavilo. Normálně moc nečtu, ale o správném stravování jsem si toho načetla spoustu, dívala jsem se také na různá videa, zkoušela recepty... Správná strava se velkým procentem podílí na tom, co tělo předvede. S nastavením špatného jídelníčku mám vlastní zkušenost a moc dobře vím, co to může způsobit.“

Co se vám přihodilo?

„Když mi bylo čtrnáct, inspirovala jsem se na YouTube jednou Američankou. Nebyla to vrcholová sportovkyně, ale radila tam lidem se stravováním. Vypadala hezky, zdravě, takže to, co říkala, jsem začala dělat taky. Vysadila jsem veškeré sacharidy a přestala do toho jíst maso. Najednou jsem byla hrozně unavená a neměla vůbec energii. Když jsem s tím pak šla za doktorem, řekl mi, jestli jsem normální. Vysvětlil mi, že mám glukózový deficit a nízkou hladinu bílkovin. Bylo to sice hrozné, ale hodně jsem se z toho poučila.“

Jak dlouho jste se pak dávala do kupy?

„Asi tři měsíce. To bylo hodně špatný. Šla jsem tehdy na testy a zjistili mi, že mám zánět v krvi. Řekli mi, že na to mělo vliv to, že jsem špatně jedla a do toho ještě hodně trénovala. Dolů mi šla taky váha. Já jsem vždycky byla hubená a do teď patřím mezi sprinterkami k těm nejmenším. V jednu dobu jsem ale měla jen čtyřicet devět kilo. Když si vezmete, že měřím sto sedmdesát dva centimetrů, je to docela extrém.“

Mohla jste v té době vůbec trénovat?

„Pamatuju si, že to bylo v zimě v halové sezoně a závodit jsem kvůli tomu nemohla. Zaprvé jsem byla strašně unavená a zadruhé jsem kvůli nedostatku bílkovin měla oslabené svaly. Kvůli tomu do toho přišly ještě problémy s hamstringem. Tohle všechno se spojilo, takže jsem halovou sezonu vůbec nešla. Po třech měsících a změně jídelníčku se ale všechno vrátilo do normálu.“

Jak tedy vypadá váš jídelníček teď?

„Je opravdu pestrý. Já miluju úplně jakékoliv ovoce i zeleninu. Hrozně mě baví, když mám opravdu barevný talíř. Poslední dobou si dělám často třeba věci s cizrnou a mám taky moc ráda brokolici. Opravdu se snažím, aby to bylo vyvážené a zdravé, protože se tak cítím líp. Já si popravdě na těch nezdravých věcech ani nepochutnám. Že bych měla potřebu si kupovat McDonald, to opravdu ne.“

Nějakou neřest v jídelníčku, ale určitě máte.

„To víte, že ano. Když máme závody, většinou moc nejíme. Máme jen snídani a to je většinou všechno. Není většinou moc času a člověk je taky dost nervózní. To si pak vždycky ráda dám za odměnu třeba nějakou buchtu. Na těch si hrozně ujíždím. Makovec, to je moje, nebo pistáciová bábovka. Tu pořád teď dávám i na Instagram. Buchty, ty bych mohla jíst pořád.“

Možná lepší domácí buchta než třeba tyčinka z obchodu, u které nemáte tak dobrý přehled, co vlastně obsahuje.

„Tak to vůbec! To si ani nepamatuju, kdy jsem měla naposledy, na takové sladkosti nemívám vůbec chuť. To už radši zhřeším na něčem jiném. Přišla jsem na to, že když se člověk hodně omezuje, je to s ním pak docela psycho. Moc nechápu, proč to někteří sportovci dělají. Máme totiž obrovský výdej. Když je na programu dvoufázový trénink, takovou tyčinku musíte hned spálit.“

Takže vás jídlo udržujete i v psychické pohodě?

„Rozhodně! Já miluju kávu a když si k tomu dám dobrou bábovku, to mám pak úplně nejlepší den. A když mám třeba dvoufázový trénink, dám si za odměnu třeba i dvě. Na druhou stranu se ale vždycky snažím hledat alespoň trochu zdravé varianty. Když něco peču, rozhodně tam nevysypu celý cukr, ale nahradím to například čekankovým sirupem nebo kokosovým sladidlem.“

Na Instagram svoje výtvory dáváte docela často. Baví vás vařit?

„Baví mě to hrozně a baví mě i nakupovat jídlo. V obchodě vydržím strašně dlouho. Koukám, jak jsou ty ingredience barevné a podle toho je beru. No a pak to dávám na Instagram. Často se mě tam pak lidé ptají, jak jsem to udělala, ale jsou to vždycky takové easy recepty. Spousta lidí si myslí, že stravovat se zdravě je hrozně složité, ale podle mě je to snad ještě lehčí, než jíst nezdravě“

Vaším přítelem je fotbalista Daniel Köstl, připravujete jídlo i pro něj?

„Ano. Od té doby, co jsme spolu, je zdravému stravování nakloněný více. Všechno, co uvařím, jí taky, chutná mu to a nestěžuje si. I když vlastně nemá úplně jinou možnost, když se mnou bydlí.“ (smích)

A připravuje někdy něco i on pro vás?

„Musím říct, že můj přítel opravdu výborně vaří. On tedy nepřipravuje jídlo úplně každý den, ale když uvaří, tak to je opravdu něco! Nejradši od něho mám kukuřičné řízečky s bramborovou kaší, kterou má úplně vymazlenou. Dává do ní muškátový oříšek a myslím, že i mrkev. Rád ve volném čase sleduje na YouTube i různé kuchaře. Spousta lidí by to do něho neřekla. Působí jako takový zamračený obr, ale je ve skutečnosti hrozně hodnej a navíc i výborně vaří.“