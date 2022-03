Svoboda: Chci zaběhnout nesmysl. Teď se sleduje, kdo udělá lepší fotku...

Možná je to tím, že má někde ve sklepě schovaný obraz se svými hříchy tak jako Dorian Gray. Spíš to ale bude vzdorovitou nechutí nechat se odrovnat kalvárií zdravotních problémů, nedůvěrou a bojem na hraně atletické existence. Překážkář Petr Svoboda, někdejší zlatý chlapec české atletiky, vyrostl v nezmara, který jde proti času. Vloni v létě se výkony vrátil do doby, kdy byl čerstvým třicátníkem. A halová sezona vrcholí v Bělehradě, kde před pěti lety na ME při jednom ze svých dřívějších comebacků euforicky oslavoval bronzovou medaili. „Sport by byl hrozně jednoduchý, kdybychom to vzdávali. To je asi můj styl života: bojovat s překážkami a nejen na dráze,“ říká.

V jaké jste náladě před domácím mistrovstvím republiky a světovým šampionátem?

„Dostal jsem další možnost se připravovat na další sezonu. Přece jenom už je mi dost let, už se kolikrát se mnou nepočítalo. Podporu jsem cítil někdy až pramálo, ale teď jsem jí dostal dost. Na Bělehrad mám super vzpomínky, byl to obrovský návrat, snad nejvíc, co jsem v životě dokázal. Zkusím napsat nový příběh s podobným koncem a nechám se překvapit.“

Od loňského léta žijete dalším ze svých comebacků, co za ním stojí?

„Jsem taky rád. Jsem i mírně překvapen, příprava vypadala dobře. Strávil jsem deset týdnů na Tenerife za podpory svazu a Olympu. Tentokrát mi všichni podali pomocnou ruku s totálním full servisem. Ne, že by to bylo jindy jiné… Ovšem teď jsem cítil, že jak jsem v létě předvedl výkony, které mě někam nominovaly, že se líp někomu věří, když za ním něco málo je.“

Halové M ČR V OSTRAVĚ

5. – 6. března Halové MS V BĚLEHRADĚ

18. – 20. března

Co ten full service obsahoval?

„Dřív bylo hodně otázek, jak to vypadá, kdy vyběhnu. Klasické otázky, co dostává každý sportovec. Ale já je nedostával, protože se mi věřilo víc než normálně. Najednou se ke mně lidi chovali tak, že má splněno, pojďme si ho hýčkat, třeba ještě může něco předvést. Dostal jsem podporu ze svazu i finančně a soustředění jsem mohl prodloužit ze šesti sedmi týdnů na deset. V mém věku už je alfou omegou být v teple.“

Kdo teď řídí vaši přípravu?

„Trénuju zase s Danem Hejretem (bývalým Svobodovým koučem). Je to vtipné, odjížděli jsme spolu do Bělehradu a teď taky.“

V Bělehradě to byla velká sláva, povzbudila vás tehdejší medaile z halového ME do dalších let?

„Tenkrát mě nakopla energie od lidí, co mi nevěřili. Je to klišé, že když vám lidi věří, tak vám to pomáhá, ale když nevěří, vyhecuje vás to. Těch lidí byla spousta a oni se zase ukazují. V mém věku to naprosto chápu. Je to jako na houpačce. Když přijde výkon, lidi mi věří, když výkon není, tak mě odepisují, že mám věk blablabla... Jsem ve stavu, kdy od těch lidí zase nabírám energii.“

Většinu kariéry jste strávil s překážkovým guru Luďkem Svobodou, v čem je pro vás cenná spolupráce s vyhlášeným kondičním trenérem Hejretem?

„Skvěle umí ozdravný systém trénování. Není to jen full service té atletiky, jednosměrná cesta, síla, vyběhání, děláme strašně věcí kolem. Moje tělo jelo dlouho na jedněch kolejích, ale potřebuju jet na víc místech, aby fungovalo ve více směrech.“

Můžete to popsat konkrétněji?

„Ve zkratce, jdu do posilovny a mám jasně daný stereotypní trénink, který by měl sprinter dělat: přemístění, zakopávání, přísedy, výskoky na bednu a tak. A já přijdu a ze šesti cviků, co jsem měl předtím, jich mám třeba dvanáct. Musím být všestrannější. Jak tělo namáhám jednostranně, dochází k problémům. A regeneraci mám taky nastavenou úplně jinak. Je to o tom stoprocentním přístupu k vlastnímu zdraví, u mě stodesetiprocentnímu.“

Dřív to tak nebylo?

„Hrozně bych si přál se vrátit zase do dvaceti let, abych si mohl nafackovat, říct si: Peťane, seš blbej! Takhle se to nedělá! Jak říkával můj táta: ´Tam, kam ty jdeš, odtamtud se už vracím.´ To je zlaté heslo, které by si měl každý sportovec pamatovat. Není vždycky nutné si to projít sám, je občas fajn si nechat poradit, když ten člověk tam už byl.“

PETR SVOBODA

Narozen: 10. října 1984 (37 let) Největší úspěchy: Na 60 metrů překážek mistr Evropy (2011), 3. na HME (2009, 2017), na 110 metrů překážek 6. na MS (2009), 6. na ME (2010), národní rekordman na 60 metrů překážek (7,44) a na 110 metrů překážek (13,27)

Aktuální vzepětí začalo už loni, v létě jste na trati 110 metrů překážek zaběhl čas 13,39 sekundy, nejrychleji za sedm let. Co vám ta sezona dala?

„Je to sebepoznání. Je smutné říct, že taková věc přijde v šestatřiceti. Jak se tělo vyvíjí, jak stárne, má najednou úplně jiné preference. A já najednou zjistil, že na mě už nefunguje to, co ve třiceti. Loni jsem přišel na to, že už nemusím trénovat tolik, protože techniku už má člověk zažitou a relativně dobrou. Už je to spíš o síle, dynamice i o plavání.“

O plavání?

„Občas to tělo protáhnout. Když si vzpomenu na Rockyho Balbou, jak ho Apollo Creed mučil v bazénu, tak si vždycky vzpomenu: lempl na druhou, ale má to smysl. Je to o sebepoznání.“

Hodněkrát už se zdálo, že vaše kariéra nemá budoucnost, vy sám jste si vždycky věřil?

„Myslím, že jsem jednou, dvakrát zapochyboval. Zní to blbě, namyšleně, nevím… Ale já vždycky věřil tomu, že moje tělo je něčím výjimečné, že v něm něco je. Jednou jsem to dotáhl na osmdesát procent, když jsem zaběhl 7,44 v hale. Ale stejně jsem byl idiot, spoustu věcí jsem obcházel, nedělal jsem je stoprocentně, což je smutné. Proto já nemůžu být trenér, můžu být jen ten, kdo bude dávat své know-how a lidem to jen říkat. Jednou možná jako mentor.“

Zkuste to rovnou! Proč má česká atletika dnes méně hvězd, než v době, když jste vlétl do špičky?

„Mám takový svůj osobitý názor, jak to dřív bylo a jak je to teď. Ale mám pocit, že když ho řeknu, tak nas… hrozně lidí.“

Třeba to něčemu pomůže…

„Jenže my jsme v prostředí, kde se kritika neodpouští. Dřív sportovci měli nějaký směr. Byli jsme parta lidí, která neměla Facebook, neměla Instagram a atlet se neposuzoval podle počtu lajků. Dnes je úplně jedno, kdo co běhá, důležité je, co mele. Na Instagramu má třeba deset tisíc lajků a je z něj atlet, který se uznává, napodobuje. A kolikrát je ten člověk třeba nikdo. Víc se sleduje, kdo udělá lepší fotku…“

Vy to neděláte?

„Taky si dávám fotky ze soustředění a taky chci, aby nějak vypadala. Každý se chce ukázat. Ale je to na úkor toho, aby lidi dbali na vlastní výkonnost… Otočilo se to. Důležitější je, jak vypadám na tréninku, co si nafotím, jaké budu mít video, jaké jsou komentáře. Než aby sledovali, co jsem odtrénoval, jestli jsem spokojený, jaký jsem zaběhl čas. To je podle mě problém číslo jedna. Já vyrůstal v jiné době, doba se změnila.“

Zatím závodíte, s čím půjdete do mistrovství republiky v Ostravě a do MS v Bělehradu?

„Na mistrácích mám velká očekávání, i když poběžím z plného tréninku. A chci se dostat do osmičky nejlepších na světě, co tam pojedou. Je to můj klasický výkřik, že chci zaběhnout neuvěřitelný nesmysl, už nemám čas si jet užívat atmosféru, jet doplnit dráhu. Mám jiné vize a chci se probojovat do finále. Tam se ukáže. A když vydržím a zakončím sezonu zdravý, je to super odrazový můstek do letní sezony.“

Jak dlouho ještě budete na atletické dráze?

„No… Chci vydržet do olympiády v Paříži. Já měl vždycky sen být na třech olympiádách. Londýn mi utekl, Tokio mi uteklo, tak mi nezbývá, než to odbojovat dál. Cítím se dobře, je to fajn v třiceti sedmi cítit takovou sílu v těle. Čas ukáže, rozhoduju se vždy po sezoně, jestli na to tělo má. Zatím si však věřím.“

Výkonnost Petra Svobody