Keňan Kimeli bude v Praze útočit na vítězný hattrick

Kimeli se běhání věnuje už od deset let. „Začal jsem, když jsem chodil každý den do školy a zpátky pět kilometrů pěšky. Díky tomu jsem začal více běhat,“ komentuje své začátky šestadvacetiletý profesionál pocházející z keňského města Marakwet. O několik let později se poprvé postavil na startovní čáru a jako závodník si zaběhl svůj první závod. „Bylo to v Evropě. Běžel jsem deset kilometrů a zrovna pršelo, takže to nebylo ideální, ale snažil jsem se, co nejvíce to šlo.“

V sobotu ho na Sportisimo 1/2Maraton Praha čekají možná stejné podmínky. „Na chladné teploty nejsem moc zvyklý, je to však lepší než kdyby bylo veliké vedro. Hlavně nesmí pršet,“ dodal Kimeli, který se před startem vždycky modlí. Samozřejmě nevynechává řádné protažení a zahřátí. A poté ho čeká start. „Z celého závodu je pro mě nejtěžší, a to hlavně kvůli nutné bezprostřední reakci,“ dodal Kimeli.

Mezi Kimeliho oblíbené běhy patří desetikilometrové závody a půlmaratony. Úspěch sklidil minulý měsíc na půlmaratonu v Paříži, kde skončil na třetím místě. „S mým výsledkem jsem moc spokojený. Závod se mi povedl, počasí bylo naprosto ideální a byl jsem na dobré pozici,“ potvrzuje. V minulosti se kromě České republiky účastnil závodů v dalších evropských státech, Japonsku, nebo Keni.

Celosvětová pandemie však trénink i závody zkomplikovala. „Pandemie nás zasáhla opravdu hodně. Museli jsme trénovat sami. Normálně jsme zvyklí trénovat v týmu, ale takhle individuálně to pro nás bylo hodně náročné,“ říká Kimeli. Závody byly kvůli zákazu cestování zrušeny a až teď se všechno obnovuje a vrací do normálu.