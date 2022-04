Stonožka maminek se v Praze zapsala do České knihy rekordů

Na start Sportisimo 1/2Maratonu Praha nastoupily jako nejstarší účastník závodu. Deset maminek, kterým je dohromady 408 let, absolvovalo celou jedenadvacetikilometrovou trať jako jedna stonožka. Běžely nejen pro radost, ale především pro dobrou věc. Sportem dlouhodobě pomáhají dětem s vrozenými vadami či jiným závažným onemocněním. Kvůli situaci na Ukrajině však tentokrát "Půlmaratonská stonožka" svou misi na poslední chvíli pozměnila a výtěžek věnuje jako projev solidarity lidem postiženým válkou.

Do svého plánu desítka kamarádek, které spojuje vášeň pro sport a kterým není lhostejný osud druhých, investovala mnoho času, energie i vlastních prostředků. Půlmaratonu se chtěly zúčastnit už před dvěma lety, plány jim ale překazila pandemie covid-19. "Jsme teď sice o dvacet let starší než tehdy, ale společný sen se nezměnil - zaběhnout půlmaraton jako tým v jednom kostýmu stonožky a pomáhat těm, kteří to potřebují," shodují se Magda Nováková a Monika Phillips, amatérské vytrvalostní běžkyně, které projekt Půlmaratonská stonožka založily. Svým nadšením strhly dalších osm maminek, které s nimi navzdory pracovním povinnostem a péči o rodinu začaly pravidelně trénovat, z molitanu ušily kostým stonožky a průběžně vymýšlejí, koho běháním podpoří.

Kromě radosti z pohybu a sdílení dobré nálady a pomoci si jako cíl vytyčily čas pro uběhnutí závodu do 2 hodin a 30 minut. Ten se jim povedlo překonat dokonce o 9 minut, což jim zajistilo zápis do České knihy rekordů za "Nejrychleji uběhnutý půlmaraton ve skupinovém kostýmu". Dosáhnout této mety jim pomohli i fanoušci, kteří je podél celé trasy závodu nadšeně povzbuzovali. "Podpora diváků i dobrovolníků z RunCzech byla neuvěřitelná, fantastická atmosféra závodu nás až zaskočila a všem za jejich úsilí moc děkujeme," usmívá se Magda Nováková a Monika Phillips ji doplňuje: "Zároveň chceme vyzvat další běžecké nadšence, aby se na startovní čáru příštího závodu postavili také v nějakém kostýmu, ať nezůstaneme jediné."

Naznačuje tím i plány Půlmaratonské stonožky do budoucna. Původní záměr věnovat finanční obnos z letošního pražského půlmaratonu jedenáctileté Adélce, která má za sebou náročnou léčbu rakoviny a jejím velkým přáním je podívat se k moři, totiž parta běhajících maminek na popud samotné holčičky pozměnila. "Adélka chtěla, abychom pomoc zamýšlenou pro ni nyní věnovali lidem na Ukrajině, prý ji potřebují víc než ona," vysvětlují pohnutě iniciátorky projektu a dodávají: "Na vysněné prázdniny u moře chceme ale prostředky pro Adélku vybrat co nejdříve, rády bychom se o to nějakým způsobem pokusily třeba hned u příležitosti pražského maratonu. Založíme také účet na Doniu pod názvem "Dovolená pro Adélku" a moc doufáme, že s pomocí veřejnosti se nám podaří potřebnou částku brzy získat."