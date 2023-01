Klacky pod nohy reprezentantům? O podmínky se má starat svaz, říká Staněk

Chtějí po něm, aby se bil se světem a koulař Tomáš Staněk získává sílu v zastaralé nafukovačce na pražském Strahově. Do atletické haly na Olympu jako člen konkurenčního resortu VSC Victoria nesmí. Stopka ho dělí mimo jiné od moderního bílého kruhu, který ho začátkem března čeká na halovém ME v Istanbulu.

Jak velký problém to pro vás je?

„Bohužel, na šampionátech se většinou hází na tom bílém. Loni jsme se snažili ho sem koupit, ale jak byl covid, tak ho neměli na skladě a poslali ve výsledku ten samý, který jsme museli vracet. Ten bílý zrovna nebyl. Tamten (na Olympu) je rychlejší, je to specifikum. Bylo by dobré si na něm párkrát zaházet. Hlavně je to v rámci reprezentace, abychom vozili ty medaile, po kterých svaz docela pachtí…“

Na Olymp nesmíte, jaké podmínky máte na Strahově?

„Tady je relativně fajn. Máme tady zázemí celoročně, ale je tady občas zima. Přece jenom je tady docela prašno. Když přijdete v čistých věcech, tak se poválíte chvíli na zemi... I když už se to trošku zlepšilo. Když jsem se připomněl v jednom podcastu, tak se tady jednou uklidilo, i když to pořád není dostačující…“

Víte, proč máte stopku?

„To já nevím. Mně nebylo vysvětleno nic, jenom vím, že nás tam nechtějí pustit, nevím proč. Aspoň, že už se něco děje.“

Co říkáte na argument, že atleti USK na Olymp nemůžou, protože se rozhodli pro vysokoškolské středisko s jeho nabídkou stipendií?

(směje se) „Já stipendium nemám. Jasně, asi to můžou považovat takhle… Na druhou stranu Dukla má zase nadstavbu pro ty super úspěšné sportovce, což tady není. Já bych mohl obrekávat tohle. Takhle si házet klacky pod nohy, zvlášť v atletice, která by teď měla být vidět v jiném světle, není správné.“

Co řeknete na to, že můžete jet trénovat do Ostravy, kde je zánovní hala?

„Tam zas nejsou jiné podmínky, posilovna a tak dále. Může se to takhle řešit. Ale když je hala z peněz daňových poplatníků, asi není úplně fér hrát si: Toho sem pustíme, toho ne. Víme, že některé Slováky tam pouští a Čecha tam nepustí, i když je to placené z daní nás všech? Asi se k tomu nedá úplně chovat jako k soukromému subjektu.“

Berete to jako žabomyší války?

„Spíš to beru, že když se dostanete do seniorské A reprezentace, jste asi taková ozdoba atletiky, zas tolik těch lidí tady není. Myslím, že ti by měli mít přístup všude. Ne, že tamhleten je můj kamarád, tak toho tam pustím. Furt by to za mě měl tlačit svaz v rámci reprezentace a přípravě k zisku medailí. Ale o tom to není. Hala je, co jsem viděl z různých videí na Instagrmau, celkem prázdná. Asi jsou tam jiné sporty…“

Jaký může mít tahle situace dopad na českou atletiku?

„Když se tady neustále mluví o výměně generací, přijde mi bláznivé házet klacky pod nohy lidem, kteří můžou udělat medaile. Jestli jde o to, aby Olymp byl úspěšnější než USK v extralize, hrát si tady na klubovou příslušnost, mi přijde hloupé. Svaz by měl podniknout nějaké kroky vážnějšího charakteru, aby reprezentanti měli plnohodnotné podmínky, protože tohle plnohodnotné podmínky nejsou.“

Jak to fungovalo dřív, kdy jste do haly měli přístup?

„Já jsem tam naposledy byl, když jsem byl v Dukle. Teď vím, že i Dukláci mají vstupy, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ale že musíte opustit areál v jedenáct hodin, to je prostě bláznivý… Že vás tam má být patnáct i s trenéry mi taky přijde zvláštní. Sem (na Strahov) taky chodí Kladeňáci. Když jsem byl na Dukle a chodívali jsme tam házet, vždycky jsem se tam choval slušně, všechno jsme si uklidili. Když jsme potřebovali posunout kruh, tak jsme se zeptali a vrátili to, když měli před závody. Ale myslím, že tohle není důvod, proč tam nesmíme.“

Vy jste už v minulosti poměry v české atletice kritizoval, o čem svědčí tenhle případ?

„Myslím si, že o tyhle věci by se měl primárně starat svaz, aby atleti měli čistou hlavu jenom na sport. Bohužel, asi to nedělá dostatečně razantně. Když se nedá domluvit, vždycky se dá trošku někde přitlačit. Určitě nějaké páky jsou. Čekat dva, tři, čtyři, pět let, než je použijete, mi v téhle situaci přijde docela zbytečné. Několikrát se stalo, že byl Olymp pod vodou a vždycky jim ostatní střediska pomohla. Nějaká solidarita a vzájemná výpomoc v rámci zisku těch medailí by měla být na místě…“